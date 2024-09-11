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Мигранты из Венесуэлы: мир нас бросил

Мигранты из Венесуэлы: мир нас бросил

Венесуэльцы, бегущие из страны и ожидающие разрешения на въезд в Бразилию, говорят, что международное сообщество их..

Дата загрузки: 2024-09-12

Мигранты из Венесуэлы: мир нас бросил
Венесуэльцы, бегущие из страны и ожидающие разрешения на въезд в Бразилию, говорят, что международное сообщество их бросило.

Они ждут часами и днями у офиса Совета по правам человека ООН в бразильском приграничном городе Паракайма. Жалуются, что пока не увидели никакой поддержки со стороны других стран и международных организаций, которая могла бы потенциально изменить политический путь Венесуэлы после скандальных выборов в июле.

[Уго Гонсалес, мигрант из Венесуэлы]:
«Я видел в новостях, что была встреча Организации американских государств, не знаю, сколько стран, но я видел, что 18 стран должны были проголосовать за принятие закона о мерах вмешательства. Были страны, которые не хотели голосовать ни за, ни против, они не хотели вмешиваться. Это была единственная надежда венесуэльцев».

[Марица Рондон, мигрантка из Венесуэлы]:
«Нет никакой поддержки (от международного сообщества). Никакой. Но, слава богу, мы здесь в поисках лучшего будущего».

Бегство в Испанию бывшего кандидата в президенты от оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса в значительной степени уничтожило всякую надежду на политические перемены в стране. Нынешний президент Николас Мадуро игнорирует любую международную критику по поводу проведения спорных выборов в июле.

Оппозиция утверждает, что подсчёты, проведённые её наблюдателями, показывают убедительную победу Гонсалеса.

При этом Центральная избирательная комиссия и Верховный суд страны объявили, что на выборах 28 июля победу одержал социалист Мадуро. Он у власти с 2013 года.

За последние годы Венесуэлу покинуло более семи миллионов 700 тысяч человек.

По данным Федеральной полиции Бразилии, в августе в Пакарайму прибыло 12 325 венесуэльцев. В июне их было 8050.
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