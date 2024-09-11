fb pixel
Телеканал NTD

Первое испытание магнитного поезда состоялось в Нидерландах

Первое испытание магнитного поезда состоялось в Нидерландах

Пассажиры сидят в капсулах и несутся по разгерметизированным трубам в магнитных полях. Сможет ли такой способ..

Дата загрузки: 2024-09-12

Первое испытание магнитного поезда состоялось в Нидерландах
Пассажиры сидят в капсулах и несутся по разгерметизированным трубам в магнитных полях. Сможет ли такой способ передвижения стать одним из видов общественного транспорта в будущем? Нидерландская компания Hardt заявляет, что первой продвинулась в этом направлении.

[Маринус ван дер Мейс, представитель Hardt]:
«Итак, сегодня в ходе первого успешного испытания мы смогли поднять транспортное средство в воздух, а также включить систему управления и двигатель».

Труба испытательного центра длиной 420 метров состоит из 34 секций. Большинство из них диаметром в 2,5 метра.

Вакуумный насос откачивает воздух, чтобы снизить внутреннее давление. Это сокращает трение и позволяет капсулам перемещаться с высокой скоростью.

Разработчики Hyperloop стремятся, чтобы капсулы мчались по трубам со скоростью до 700 километров в час.

Говорят, что такие поезда будут намного быстрее скоростных. Однако для них нужно будет возводить новую инфраструктуру.

При этом в ходе нынешних испытаний скорость капсулы была очень скромной.

[Маринус ван дер Мейс, представитель Hardt]:
«Мы запустили её с ускорением, аналогичным ускорению поезда метро: максимальная скорость была около 30 километров в час на отрезке длиной 100 метров».

Впрочем, довести технологию даже до такого уровня было непросто.

[Рул ван де Пас, представитель Hardt]:
«Самое сложное для нас сейчас – это протестировать все эти функции вместе. Левитация, движение, управление. Все эти функции теперь работают как оркестр».

Маск впервые предложил идею путешествий в магнитном поле более десяти лет назад. Он предполагал, что пассажиров на расстояние почти в 650 километров смогут перевозить за 30 минут.

С тех пор команды по всему миру работали над этой идеей. Но пока ещё ни одна не смогла разработать коммерчески выгодную систему Hyperloop.

Впрочем, в компании Hardt уверены, что они смогут начать перевозить пассажиров в магнитных трубах уже к 2030 году.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...