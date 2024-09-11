Первое испытание магнитного поезда состоялось в Нидерландах

Пассажиры сидят в капсулах и несутся по разгерметизированным трубам в магнитных полях. Сможет ли такой способ..

Пассажиры сидят в капсулах и несутся по разгерметизированным трубам в магнитных полях. Сможет ли такой способ передвижения стать одним из видов общественного транспорта в будущем? Нидерландская компания Hardt заявляет, что первой продвинулась в этом направлении. [Маринус ван дер Мейс, представитель Hardt]:«Итак, сегодня в ходе первого успешного испытания мы смогли поднять транспортное средство в воздух, а также включить систему управления и двигатель».

Труба испытательного центра длиной 420 метров состоит из 34 секций. Большинство из них диаметром в 2,5 метра.

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Вакуумный насос откачивает воздух, чтобы снизить внутреннее давление. Это сокращает трение и позволяет капсулам перемещаться с высокой скоростью.

Разработчики Hyperloop стремятся, чтобы капсулы мчались по трубам со скоростью до 700 километров в час.

Говорят, что такие поезда будут намного быстрее скоростных. Однако для них нужно будет возводить новую инфраструктуру.

При этом в ходе нынешних испытаний скорость капсулы была очень скромной.

[Маринус ван дер Мейс, представитель Hardt]:«Мы запустили её с ускорением, аналогичным ускорению поезда метро: максимальная скорость была около 30 километров в час на отрезке длиной 100 метров».

Впрочем, довести технологию даже до такого уровня было непросто.

[Рул ван де Пас, представитель Hardt]:«Самое сложное для нас сейчас – это протестировать все эти функции вместе. Левитация, движение, управление. Все эти функции теперь работают как оркестр».

Маск впервые предложил идею путешествий в магнитном поле более десяти лет назад. Он предполагал, что пассажиров на расстояние почти в 650 километров смогут перевозить за 30 минут.

С тех пор команды по всему миру работали над этой идеей. Но пока ещё ни одна не смогла разработать коммерчески выгодную систему Hyperloop.

Впрочем, в компании Hardt уверены, что они смогут начать перевозить пассажиров в магнитных трубах уже к 2030 году.

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