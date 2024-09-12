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Япония осудила Северную Корею за запуск ракет

Япония осудила Северную Корею за запуск ракет

Японское правительство осудило Северную Корею за ракетные испытания. В четверг утром Пхеньян запустил несколько баллистических ракет..

Дата загрузки: 2024-09-12

Япония осудила Северную Корею за запуск ракет
Японское правительство осудило Северную Корею за ракетные испытания. В четверг утром Пхеньян запустил несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

[Ёсимаса Хаяси, секретарь Кабинета министров Японии]:
«Япония, США и Южная Корея сейчас тесно сотрудничают, чтобы проанализировать детали. Предполагается, что все ракеты упали в восточные воды у Корейского полуострова, которые находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии».

Выступая на регулярной пресс-конференции, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сказал, что, по крайней мере, две баллистические ракеты КНДР пролетели более 350 километров на высоте около 100 километров, упав в воды Японского моря. Сообщений о повреждениях не поступало.

[Ёсимаса Хаяси, секретарь Кабинета министров Японии]:
«Разработка Северной Кореей ядерных ракет представляет угрозу миру и безопасности нашей страны и международного сообщества, и это абсолютно неприемлемо».

Это первые ракетные испытания Северной Кореи более чем за два месяца.

В предыдущий раз КНДР запустила ракету 1 июля. Тогда она заявила об успешном испытании новой тактической баллистической ракеты, способной нести сверхбольшую боеголовку весом 4,5 тонны.

Недавно северокорейский лидер Ким Чен Ын также пообещал производить больше ядерного оружия и гарантировать его готовность к использованию «в любой момент».
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