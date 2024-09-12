Новая Зеландия почти утроила налог на иностранных туристов

Новая Зеландия почти утроит въездную плату для туристов. Об этом во вторник заявило правительство. Такие планы..

[Билли Мур, глава Ассоциации аэропортов Новой Зеландии]:

«Новая Зеландия сейчас – одно из самых дорогих мест для отпуска. И это действительно означает, что нам нужно тщательно продумать нашу экономическую стратегию и то, как мы собираемся улучшить экономическое положение всех новозеландцев, в то время как туризм – важная часть нашей экономики».

Новая Зеландия почти утроит въездную плату для туристов. Об этом во вторник заявило правительство. Такие планы вызвали критику со стороны работников туристического сектора. Они считают, что это отпугнёт посетителей.

Согласно планам, сборы для международных посетителей на охрану природы и туризм с 1 октября вырастут до 100 новозеландских долларов. Это более 60 долларов США. Раньше сбор составлял 35 новозеландских долларов, то есть чуть более 20 американских.

[Гэвин Оливер, директор EcoZip Adventures]:

«Мы выступали за 50 долларов. Мы чувствовали, что должно быть повышение. Но это очень существенное повышение в то время, когда туристический сектор изо всех сил пытается восстановиться после COVID».

Изначально налог ввели в июле 2019 года. Но его оказалось недостаточно для покрытия расходов, связанных с таким числом посетителей.

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[Мэтт Дуси, министр туризма Новой Зеландии]:

«Мы хотим переложить часть расходов с налогоплательщиков на посетителей, и в конечном итоге хотим развивать туризм. У нас есть амбициозная цель удвоить наш экспорт как страны в течение следующих десяти лет. Туризм – наш второй по величине источник экспортных доходов».

Правительство заявляет, что сбор конкурентоспособен, и что Новая Зеландия по-прежнему будет считаться привлекательным местом для посетителей.

Стоит отметить, что недавно страна также увеличила стоимость гостевых виз. Кроме того, правительство также планирует повысить сборы в региональных аэропортах.

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