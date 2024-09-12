Новая Зеландия почти утроила налог на иностранных туристов

Новая Зеландия почти утроит въездную плату для туристов. Об этом во вторник заявило правительство. Такие планы..
Дата загрузки: 2024-09-12
[Билли Мур, глава Ассоциации аэропортов Новой Зеландии]:
«Новая Зеландия сейчас – одно из самых дорогих мест для отпуска. И это действительно означает, что нам нужно тщательно продумать нашу экономическую стратегию и то, как мы собираемся улучшить экономическое положение всех новозеландцев, в то время как туризм – важная часть нашей экономики».
Согласно планам, сборы для международных посетителей на охрану природы и туризм с 1 октября вырастут до 100 новозеландских долларов. Это более 60 долларов США. Раньше сбор составлял 35 новозеландских долларов, то есть чуть более 20 американских.
[Гэвин Оливер, директор EcoZip Adventures]:
«Мы выступали за 50 долларов. Мы чувствовали, что должно быть повышение. Но это очень существенное повышение в то время, когда туристический сектор изо всех сил пытается восстановиться после COVID».
Изначально налог ввели в июле 2019 года. Но его оказалось недостаточно для покрытия расходов, связанных с таким числом посетителей.
[Мэтт Дуси, министр туризма Новой Зеландии]:
«Мы хотим переложить часть расходов с налогоплательщиков на посетителей, и в конечном итоге хотим развивать туризм. У нас есть амбициозная цель удвоить наш экспорт как страны в течение следующих десяти лет. Туризм – наш второй по величине источник экспортных доходов».
Правительство заявляет, что сбор конкурентоспособен, и что Новая Зеландия по-прежнему будет считаться привлекательным местом для посетителей.
Стоит отметить, что недавно страна также увеличила стоимость гостевых виз. Кроме того, правительство также планирует повысить сборы в региональных аэропортах.
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