Вьетнам приходит в себя после удара тайфуна «Яги», который обрушился на регион несколько дней назад. Он..

Вьетнам приходит в себя после удара «Яги»

Вьетнам приходит в себя после удара тайфуна «Яги», который обрушился на регион несколько дней назад. Он стал самым сильным штормом, ударившим по Азии в этом году.

В пострадавшем от наводнения городе Тхайнгуен началась большая уборка – вода постепенно отступает. Ранее здесь эвакуировали жителей районов близ реки, поскольку её уровень поднялся до 20-летнего максимума.

[жительница Тхайнгуена]:

«В моём доме все столы, стулья и мебель повреждены. Одежда и личные вещи пропали – всё уплыло». [владелец магазина в Тхайнгуене]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Вся моя бытовая техника уничтожена. Я пытаюсь спасти то, что осталось, но шансы невелики, потому что это электроника, и её уже не починишь». [жительница Тхайнгуена]:

«У нас был грузовик для перевозки товаров и три мотоцикла. Всё утонуло вместе с инвентарем. Мы успели поднять на второй этаж только ведро с рисом и плиту».

В результате нашествия тайфуна «Яги» во Вьетнаме погибло около 200 человек. Ещё 128 до сих пор числятся пропавшими без вести. Около 800 человек получили телесные повреждения.

Как сообщают государственные СМИ Вьетнама, в ряде районов к северу от Ханоя продолжаются сильные наводнения и сходят смертоносные оползни. По всему северу страны затоплено более 200 000 гектаров сельскохозяйственных полей.

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