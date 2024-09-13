Дания вернула Бразилии уникальную мантию из красных перьев

Дания официально вернула Бразилии уникальную реликвию – индейский плащ из 4000 перьев красного ибиса. Священную для коренных народов Бразилии накидку европейцы вывезли в колониальную эпоху в 17 веке.

Событие настолько важное, что на церемонии у Национального музея в Рио-де-Жанейро присутствует президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

[Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии]:

«Моя позиция не изменилась: я выступаю за права коренных народов на их территорию и культуру, установленные Конституцией».

Перьевую церемониальную накидку использовали в религиозных ритуалах народа тупинамба из северо-восточного штата Баия. Плащ забрали у индейцев, когда эта территория была оккупирована голландцами.

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Его длина – 1,8 метра. Впервые о нём упоминается в датском документе 1689 года. При этом считается, что из Бразилии накидку вывезли примерно за 50 лет до этого.

[Соня Гуахахара, министр по делам коренных городов]:

«Мантия тупинамба представляет собой культурное олицетворение коренных народов всей Бразилии в его величайшей и самой прекрасной сущности. Она представляет собой изобилие богатого прошлого, но также и надежду на достойное будущее для всех коренных народов Бразилии».

Плащ хранили в этнографической коллекции Национального музея Дании. В 2000 году музей предоставил его для выставки в Сан-Паулу.

На церемонию в Рио приехали около 170 представителей народности тупинамба. По их словам, в Европе есть ещё десять таких плащей. Их хранят в музеях и библиотеках Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии и Дании.

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