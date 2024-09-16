Второе покушение на Дональда Трампа: ФБР раскрыло подробности

В городе Уэст-Палм-Бич американского штата Флорида усилено присутствие полиции после предполагаемой попытки убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Это уже второе покушение на него за последние два месяца.

Оно произошло в то время, когда Трамп играл в гольф на своём поле. Как сообщили секретные службы, ФБР предотвратило нападение и экс-президент не пострадал.

По данным сотрудников правоохранительных органов, агенты Секретной службы заметили вооружённого человека в кустах недалеко от поля для гольфа и открыли по нему огонь. Он был в нескольких сотнях метров от места игры Трампа.

Подозреваемый оставил на месте происшествия автомат типа АК-47 и другие предметы и попытался скрыться на автомобиле. Однако его арестовали.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Это 58-летний Райан Уэсли Раут. Предположительно, он был вооружён штурмовой винтовкой. Как сообщили в ФБР, он смог просунуть её ствол через сетчатое ограждение гольф-клуба.

[Дэниэл Родригес, свидетель происшествия]:«Противостояние длилось два часа, и всё это время мы стояли в пробке. Мы не видели, как подозреваемый выходит из машины, но мы видели нескольких офицеров, потому что у нас был бинокль. Мы вышли из машины и увидели несколько офицеров с винтовками, направленными на машину. Это продолжалось пару часов. Выглядело как напряжённое противостояние».

Покушение на Трампа произошло всего через два месяца после того, как в него выстрелили на предвыборном митинге в Пенсильвании. Тогда экс-президент получил лёгкую травму правого уха.

Короткая ссылка на эту страницу: