Россиянин побил мировой рекорд по нырянию с задержкой дыхания в ластах Новый мировой рекорд по нырянию в глубину с задержкой дыхания в би-ластах установил россиянин Алексей Молчанов... Дата загрузки: 2024-09-16

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Новый мировой рекорд по нырянию в глубину с задержкой дыхания в би-ластах установил россиянин Алексей Молчанов. Он погрузился на 125 метров за 4 минуты и 32 секунды. Достижение зарегистрировано во время Чемпионата мира по фридайвингу AIDA в Аяччо на Корсике.

Молчанов побил собственный рекорд. В прошлом году он нырнул в глубину на 124 метра.

[Алексей Молчанов, фридайвер]:





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Фридайверы соревновались в четырёх дисциплинах: свободное погружение, постоянный вес, постоянный вес без ласт и постоянный вес в би-ластах.

Среди женщин абсолютной победительницей стала россиянка Марианна Гиллеспи. Она завоевала первые места в трёх дисциплинах.

Победу в общем зачёте среди мужчин одержал хорват Петар Кловар.