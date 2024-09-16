Россиянин побил мировой рекорд по нырянию с задержкой дыхания в ластах

Новый мировой рекорд по нырянию в глубину с задержкой дыхания в би-ластах установил россиянин Алексей Молчанов...
Дата загрузки: 2024-09-16
Новый мировой рекорд по нырянию в глубину с задержкой дыхания в би-ластах установил россиянин Алексей Молчанов. Он погрузился на 125 метров за 4 минуты и 32 секунды. Достижение зарегистрировано во время Чемпионата мира по фридайвингу AIDA в Аяччо на Корсике.
Молчанов побил собственный рекорд. В прошлом году он нырнул в глубину на 124 метра.
[Алексей Молчанов, фридайвер]:
«Сейчас уже сентябрь, и я больше сосредотачивался на плавании без ласт. Но я рад совершить несколько по-настоящему глубоких погружений в ластах. Это было здорово. Но сейчас немного холодно. В этот раз термоклин был намного выше. И было намного холоднее, чем в предыдущие дни. Думаю, холод и темнота стали главной трудностью сегодняшнего дня».
Фридайверы соревновались в четырёх дисциплинах: свободное погружение, постоянный вес, постоянный вес без ласт и постоянный вес в би-ластах.
Среди женщин абсолютной победительницей стала россиянка Марианна Гиллеспи. Она завоевала первые места в трёх дисциплинах.
Победу в общем зачёте среди мужчин одержал хорват Петар Кловар.