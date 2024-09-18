Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности

КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в северо-восточном направлении. Об этом сообщили военные Южной Кореи, не..

КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в северо-восточном направлении. Об этом сообщили военные Южной Кореи, не уточнив, сколько ракет было выпущено.

Испытания проходили в Кэчхоне к северу от Пхеньяна. Ракеты пролетели примерно 400 километров, после чего упали в Японское море. По данным японских военных, это произошло за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Заместитель главного секретаря Кабинета министров также сообщил, что ни самолёты, ни суда не пострадали. В то же время он раскритиковал действия Северной Кореи.

[Хироси Мория, представитель Кабинета министров Японии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Власти Южной Кореи назвали очередной запуск ракет Пхеньяном провокацией. Это уже вторые испытания за неделю. До этого КНДР также запустила несколько баллистических ракет малой дальности. Позже северокорейские СМИ сообщили, что это были испытания новой реактивной системы залпового огня 600-миллиметрового калибра.

Кроме того, на днях Ким Чен Ын посетил Институт ядерных вооружений и предприятие по производству материала для ядерного оружия. После этого СМИ КНДР впервые опубликовали фотографии центрифуг для обогащения урана.

По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», в этом году Пхеньян провёл более десяти испытаний баллистических ракет.

По мнению экспертов в Южной Корее, КНДР, возможно, готовится к седьмому испытанию ядерного оружия. Первое она провела в 2006 году и с тех пор находится под санкциями ООН.

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