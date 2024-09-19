У боевиков «Хезболлы» теперь взорвались рации

Новая волна взрывов устройств связи прокатилась по Ливану. На этот раз сдетонировали портативные рации, которые используют..

Новая волна взрывов устройств связи прокатилась по Ливану. На этот раз сдетонировали портативные рации, которые используют боевики исламистской группировки «Хезболла». Минздрав Ливана сообщил о гибели 14 человек. Более 450 человек получили ранения.

Это произошло на следующий после массовых взрывов пейджеров у членов «Хезболлы». По официальным данным, погибли 12 человек, включая двух детей. Примерно 3000 человек пострадали.

Ливанские силовые структуры обвиняют во взрывах израильскую разведывательную службу «Моссад». Они заявляют, что взрывчатка была заложена за пять месяцев до происшествия. «Хезболла» закупила рации вместе с пейджерами. Израильские военные ситуацию не комментируют.

Взрывы устройств связи вызвали панику среди ливанцев. Многие боятся использовать аккумуляторы.

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[Мустафа Джемаа, владелец магазина электроники]:

«У нас в магазине были некоторые устройства, которые мы считаем на 100% безопасными. Но из осторожности мы убрали их из магазина, потому что переживаем».

Среди людей поползли слухи, что взрываются и солнечные батареи.

[Махмуд Кашкаш, житель Сайды]:

«Если бы у меня дома были солнечные батареи или литиевые аккумуляторы, я бы обязательно их отключил. Просто из-за этих слухов. Хотя они, вероятно, ложные, люди всё равно боятся».

Между тем «Хезболла» заявила, что нанесла ракетный удар по позициям израильской артиллерии. А Израиль подтягивает войска к границе с Ливаном. При этом командующий израильской армией заявил, что на каждом новом этапе военной операции «Хезболла» за свою агрессию должна платить всё более высокую цену.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен призывает обе стороны воздержаться от эскалации конфликта.

«Хезболла» с октября прошлого года почти каждый день обстреливает Израиль. Таким образом она поддерживает своего союзника – ХАМАС. Израильские военные в ответ наносят удары по военным позициям «Хезболлы».

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