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Учёные обнаружили самые крупные плазменные струи чёрных дыр за всю историю наблюдений

Учёные обнаружили самые крупные плазменные струи чёрных дыр за всю историю наблюдений

Учёные обнаружили мегаогромные плазменные струи, вырывающиеся из сверхмассивной чёрной дыры. Они крупнейшие из когда-либо зарегистрированных. Длина..

Дата загрузки: 2024-09-19

Учёные обнаружили самые крупные плазменные струи чёрных дыр за всю историю наблюдений

Учёные обнаружили мегаогромные плазменные струи, вырывающиеся из сверхмассивной чёрной дыры. Они крупнейшие из когда-либо зарегистрированных. Длина этой гигантской структуры в 140 раз больше диаметра Млечного Пути. Ей дали название Порфирион в честь героя древнегреческих мифов.

Об открытии рассказали исследователи из Калифорнийского технологического института в США.

[Мартин Оэй, учёный из США]:
«Мы обнаружили два выброса чёрной дыры, которые существовали очень долго – в течение последних шести миллиардов лет после Большого взрыва, во время первой половины существования Вселенной. Эти струи простираются на расстояние в 23 миллиона световых лет. Это новый рекорд длины струй чёрных дыр».

Раньше учёные полагали, что такие космические мегаструктуры образовывались на более позднем этапе существования Вселенной. К тому же они считались довольно редким явлением.

Новое открытие поможет больше узнать о происхождении магнетизма во Вселенной.

[Мартин Оэй, учёный из США]:
«Магнетизм, который позволяет жизни развиваться на Земле, пришёл из космической паутины, то есть из межгалактического пространства. Мы думаем, что струи чёрных дыр, возможно, сыграли важную роль в распространении этого магнетизма».

По словам исследователей, изучение плазменных выбросов чёрных дыр позволит проследить, как зарождалась жизнь во Вселенной.

Гигантскую космическую структуру обнаружили с помощью высокочувствительного радиотелескопа LOFAR. Он уже позволил обнаружить тысячи ранее неизвестных систем струй чёрных дыр.
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