Учёные обнаружили самые крупные плазменные струи чёрных дыр за всю историю наблюдений

Учёные обнаружили мегаогромные плазменные струи, вырывающиеся из сверхмассивной чёрной дыры. Они крупнейшие из когда-либо зарегистрированных. Длина..
Дата загрузки: 2024-09-19
Учёные обнаружили мегаогромные плазменные струи, вырывающиеся из сверхмассивной чёрной дыры. Они крупнейшие из когда-либо зарегистрированных. Длина этой гигантской структуры в 140 раз больше диаметра Млечного Пути. Ей дали название Порфирион в честь героя древнегреческих мифов.
Об открытии рассказали исследователи из Калифорнийского технологического института в США.
[Мартин Оэй, учёный из США]:
«Мы обнаружили два выброса чёрной дыры, которые существовали очень долго – в течение последних шести миллиардов лет после Большого взрыва, во время первой половины существования Вселенной. Эти струи простираются на расстояние в 23 миллиона световых лет. Это новый рекорд длины струй чёрных дыр».
Раньше учёные полагали, что такие космические мегаструктуры образовывались на более позднем этапе существования Вселенной. К тому же они считались довольно редким явлением.
Новое открытие поможет больше узнать о происхождении магнетизма во Вселенной.
[Мартин Оэй, учёный из США]:
«Магнетизм, который позволяет жизни развиваться на Земле, пришёл из космической паутины, то есть из межгалактического пространства. Мы думаем, что струи чёрных дыр, возможно, сыграли важную роль в распространении этого магнетизма».
По словам исследователей, изучение плазменных выбросов чёрных дыр позволит проследить, как зарождалась жизнь во Вселенной.
Гигантскую космическую структуру обнаружили с помощью высокочувствительного радиотелескопа LOFAR. Он уже позволил обнаружить тысячи ранее неизвестных систем струй чёрных дыр.
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