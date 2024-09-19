Из-за засухи реки в бассейне Амазонки обмелели до рекордно низкого уровня

Притоки Амазонки неуклонно мелеют из-за сильнейшей засухи. Пересохли даже некоторые судоходные реки.

Уровень воды в Солимойнсе – одном из главных притоков Амазонки – стал критически низким. В районе бразильского города Табатинга он на 4,25 метра ниже среднего показателя.

[Ромулу Батиста, природозащитник]:

«Мы переживаем критический год. Прошлый год стал самым жарким за последние 125 000 лет. Несколько месяцев этого года побили предыдущие рекорды».

В реке Тефе в районе одноимённого города уровень воды ниже почти на три метра среднего показателя. При этом ожидается, что он продолжит опускаться. В прошлом году из-за засухи здесь погибли 200 редких речных дельфинов. Сейчас они снова теряют среду обитания.

[житель Тефе]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Затянувшаяся засуха уничтожила много растительности в Бразилии и вызвала лесные пожары по всей Южной Америке.

[житель Тефе]:

«Многие продолжают сжигать и вырубать леса для выращивания сельскохозяйственных культур и не думают о будущем. Каким оно станет, если мы не позаботимся о нём сейчас? Что будет ждать наших детей и внуков, нашу землю, если мы и вся планета не позаботимся о природе? Мир в огне. Повсюду дым. Как же нам жить дальше?»

В реке Риу-Негру в районе Манауса уровень воды также приближается к рекордно низкому показателю, зафиксированному в октябре прошлого года.

Амазонка считается крупнейшей рекой на планете по длине, площади бассейна и полноводности. Она сбрасывает почти пятую часть воды от общего стока всех рек в Мировой океан.

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