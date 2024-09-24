В ООН завершился Саммит будущего: что включил главный Пакт

В ООН продолжается неделя высокого уровня, при этом в понедельник завершился двухдневный Саммит будущего. Его участники..

В ООН продолжается неделя высокого уровня, при этом в понедельник завершился двухдневный Саммит будущего. Его участники единогласно приняли Пакт во имя будущего. Он включает Глобальный цифровой договор и Декларацию о будущих поколениях, и затрагивает такие проблемы, как продовольственная безопасность и доступ к Интернету для всех жителей планеты.

В целом пакт стал самым масштабным международным соглашением за много лет. Он охватил как совершенно новые области, так и вопросы, по которым не удавалось достичь согласия.

Его задачей, прежде всего, будет обеспечить работу институтов в условиях современных реалий. Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, будущее для внуков нельзя строить с системой, созданной нашими бабушками и дедушками.

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[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«Я призвал к проведению этого саммита для рассмотрения глубоких реформ, которые сделают мировые институты более легитимными, справедливыми и эффективными на основе ценностей Устава ООН. Я призвал к проведению этого саммита, потому что проблемы XXI века требуют решений XXI века».

В саммите приняло участие около 4000 человек, включая глав государств и правительств, наблюдателей, представителей гражданского общества и неправительственных организаций.

Встрече предшествовали так называемые Дни действий, в которых приняло участие более 7000 человек. В течение двух дней они взяли на себя обязательства выделить сотни миллионов долларов на создание цифровой инклюзивности.

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