В 2020 году из-за пандемии Австралия закрыла границы, и люди начали путешествовать по собственной стране. Позже..

Местный туризм в Австралии процветает и после открытия границ

В 2020 году из-за пандемии Австралия закрыла границы, и люди начали путешествовать по собственной стране. Позже поездки за рубеж возобновились, но местный туризм остался популярным.

В Западной Австралии отдыхающие путешествуют пешком, на велосипедах и даже верхом на лошадях.

[Эрин Гонтлетт, сотрудница Департамента спорта и культуры]:

«Люди воссоединились с природой, и для некоторых это было впервые. Думаю, наши разнообразные туристические маршруты в Западной Австралии дают людям прекрасную возможность слиться с природой».

Городок Дуэллингап – показательное место нынешней тенденции. Сюда постоянно приезжают австралийские туристы.

[Алисия Карузо, туристка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Впрочем, местный туризм процветал в Австралии и в 90-х годах. Как раз тогда Питер Уайт открыл в Дуэллингапе прокат велосипедов.

[Питер Уайт, предприниматель]:

«Помню, как жена спросила меня: «Как думаешь, горные велосипеды – хорошая инвестиция? Это выгодно?» И я ответил: думаю, это принесёт прибыль».

Теперь желающих покататься на велосипеде среди красот природы опять много. Так что пандемия COVID-19 побудила австралийцев обратить внимание на достопримечательности собственной страны.

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