Местный туризм в Австралии процветает и после открытия границ

В 2020 году из-за пандемии Австралия закрыла границы, и люди начали путешествовать по собственной стране. Позже..
Дата загрузки: 2024-09-26
В Западной Австралии отдыхающие путешествуют пешком, на велосипедах и даже верхом на лошадях.
[Эрин Гонтлетт, сотрудница Департамента спорта и культуры]:
«Люди воссоединились с природой, и для некоторых это было впервые. Думаю, наши разнообразные туристические маршруты в Западной Австралии дают людям прекрасную возможность слиться с природой».
Городок Дуэллингап – показательное место нынешней тенденции. Сюда постоянно приезжают австралийские туристы.
[Алисия Карузо, туристка]:
«Мы живём в мире, который может быть довольно хаотичным и беспокойным. На мой взгляд, такие прогулки и отдых на природе помогают спокойно всё обдумывать».
Впрочем, местный туризм процветал в Австралии и в 90-х годах. Как раз тогда Питер Уайт открыл в Дуэллингапе прокат велосипедов.
[Питер Уайт, предприниматель]:
«Помню, как жена спросила меня: «Как думаешь, горные велосипеды – хорошая инвестиция? Это выгодно?» И я ответил: думаю, это принесёт прибыль».
Теперь желающих покататься на велосипеде среди красот природы опять много. Так что пандемия COVID-19 побудила австралийцев обратить внимание на достопримечательности собственной страны.
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