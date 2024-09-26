В Германии открылся центр подготовки к полётам на Луну

Возможно, пройдут годы, прежде чем астронавты Европейского космического агентства ступят на Луну. Но здесь, на Земле,..

Возможно, пройдут годы, прежде чем астронавты Европейского космического агентства ступят на Луну. Но здесь, на Земле, подготовка к этому идёт полным ходом. Для обучения астронавтов рядом с Кёльном в Германии построили центр Luna.

Внутри огромного помещения воссоздан лунный ландшафт. Для этого использовали 900 тонн вулканической породы. Теперь здесь есть и камни и «лунная пыль». Астронавты будут ходить по этой поверхности и выполнять те же задачи, которые придётся выполнять на Луне. При этом с помощью специального оборудования здесь можно смоделировать лунное гравитационное поле.

[Александр Герст, астронавт ЕКА]:

«Уникальность этого объекта в том, что здесь смоделирована большая часть условий, с которыми мы встретимся на Луне. Это поверхность с пылью и камнями, это освещение и система уменьшения гравитации. Мы будем работать в скафандрах, которые ограничивают движения и обзор. Всё это складывается воедино. И это уникально». [Маттиас Маурер, астронавт ЕКА]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Астронавты также будут тренироваться работать с 3D-принтерами. В будущем такое оборудование, возможно, станут использовать на Луне для строительства жилья. Кроме того, в центре пройдут испытания луноходов.

Идея создать такой комплекс возникла более десяти лет назад. Во время пандемии на проект выделили деньги, но потом их отозвали и потратили на другие нужды. Позже, когда строительство должно было начаться, оказалось, что на выбранном месте обитают редкие ящерицы. Пришлось переносить строительство на другую территорию. В итоге пропали ещё два года.

Теперь трудности позади, и центр, наконец-то, открылся. Сюда смогут приезжать на подготовку астронавты из разных стран.

Люди впервые высадились на Луну 55 лет назад. Теперь аэрокосмические агентства хотят это повторить. НАСА планирует в следующем году отправить четырёх астронавтов к спутнику Земли, но они лишь облетят его по орбите. А в 2026-м космический корабль сядет на Луне, и люди вновь смогут ступить на её поверхность.

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