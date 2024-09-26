В Германии открылся центр подготовки к полётам на Луну

Возможно, пройдут годы, прежде чем астронавты Европейского космического агентства ступят на Луну. Но здесь, на Земле,..
Дата загрузки: 2024-09-26
Внутри огромного помещения воссоздан лунный ландшафт. Для этого использовали 900 тонн вулканической породы. Теперь здесь есть и камни и «лунная пыль». Астронавты будут ходить по этой поверхности и выполнять те же задачи, которые придётся выполнять на Луне. При этом с помощью специального оборудования здесь можно смоделировать лунное гравитационное поле.
[Александр Герст, астронавт ЕКА]:
«Уникальность этого объекта в том, что здесь смоделирована большая часть условий, с которыми мы встретимся на Луне. Это поверхность с пылью и камнями, это освещение и система уменьшения гравитации. Мы будем работать в скафандрах, которые ограничивают движения и обзор. Всё это складывается воедино. И это уникально». [Маттиас Маурер, астронавт ЕКА]:
«Этот комплекс для подготовки к полёту на Луну лучший в мире. У нас есть всё необходимое для тестирования и тренировок. Такого комплекса нет даже у НАСА или у других международных партнёров».
Астронавты также будут тренироваться работать с 3D-принтерами. В будущем такое оборудование, возможно, станут использовать на Луне для строительства жилья. Кроме того, в центре пройдут испытания луноходов.
Идея создать такой комплекс возникла более десяти лет назад. Во время пандемии на проект выделили деньги, но потом их отозвали и потратили на другие нужды. Позже, когда строительство должно было начаться, оказалось, что на выбранном месте обитают редкие ящерицы. Пришлось переносить строительство на другую территорию. В итоге пропали ещё два года.
Теперь трудности позади, и центр, наконец-то, открылся. Сюда смогут приезжать на подготовку астронавты из разных стран.
Люди впервые высадились на Луну 55 лет назад. Теперь аэрокосмические агентства хотят это повторить. НАСА планирует в следующем году отправить четырёх астронавтов к спутнику Земли, но они лишь облетят его по орбите. А в 2026-м космический корабль сядет на Луне, и люди вновь смогут ступить на её поверхность.
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