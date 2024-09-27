Варшавский зоопарк ищет имя для детёныша редкого южного пуду

Варшавский зоопарк предлагает людям выбрать имя для своего нового питомца. Два месяца назад здесь родился детёныш..

[Анна Тадра, сотрудница зоопарка]:

«Маму зовут Эва, папу – Пичу, а у детёныша пока нет имени. Поэтому Варшавский зоопарк обращается к любителям животных с просьбой помочь выбрать кличку. В этом году всем питомцам, родившимся в нашем зоопарке, дают имена, которые начинаются на букву «П»».

Варшавский зоопарк предлагает людям выбрать имя для своего нового питомца. Два месяца назад здесь родился детёныш редкого южного пуду. Это один из самых мелких оленей в мире.

Олени из рода пуду обитают в лесах Чили и Аргентины. Поскольку они очень маленькие, то часто становятся добычей хищников. Но больше всего им вредят браконьеры и собаки.

[Анна Тадра, сотрудница зоопарка]:

«Это очень скрытное существо, поэтому увидеть его даже в зоопарке – чудо».

Южные пуду немного крупнее своих собратьев – северных пуду – и вырастают до 46 сантиметров в высоту. Весят до 15 килограммов.

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В Варшавском зоопарке живут самец и две взрослые самки. После рождения детёныша здесь стало четыре южных пуду.

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