Варшавский зоопарк ищет имя для детёныша редкого южного пуду

Варшавский зоопарк предлагает людям выбрать имя для своего нового питомца. Два месяца назад здесь родился детёныш..
Дата загрузки: 2024-09-27
[Анна Тадра, сотрудница зоопарка]:
«Маму зовут Эва, папу – Пичу, а у детёныша пока нет имени. Поэтому Варшавский зоопарк обращается к любителям животных с просьбой помочь выбрать кличку. В этом году всем питомцам, родившимся в нашем зоопарке, дают имена, которые начинаются на букву «П»».
Олени из рода пуду обитают в лесах Чили и Аргентины. Поскольку они очень маленькие, то часто становятся добычей хищников. Но больше всего им вредят браконьеры и собаки.
[Анна Тадра, сотрудница зоопарка]:
«Это очень скрытное существо, поэтому увидеть его даже в зоопарке – чудо».
Южные пуду немного крупнее своих собратьев – северных пуду – и вырастают до 46 сантиметров в высоту. Весят до 15 килограммов.
В Варшавском зоопарке живут самец и две взрослые самки. После рождения детёныша здесь стало четыре южных пуду.
Короткая ссылка на эту страницу: