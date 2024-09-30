Столб едкого дыма поднимается над домами американского города Коньерс в штате Джорджия. Здесь вспыхнул пожар на..

В США горит химический завод, что вызвало обязательную эвакуацию

Столб едкого дыма поднимается над домами американского города Коньерс в штате Джорджия. Здесь вспыхнул пожар на местном химическом заводе BioLab. Это вызвало срочную эвакуацию, в том числе из местной больницы.

Местные СМИ сообщают, что пожар вспыхнул из-за поломки системы спринклеров. Это вызвало реакцию между водой и химическими веществами. После возгорания пожарным удалось локализовать пламя. Однако несколько часов спустя пожар возобновился.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мариан Макдэниел, глава пожарной службы округа Рокдейл]:«Мы боролись с огнём водой, но вода также усугубляет действие химиката, так что это двойная проблема. Но мы смогли взять пожар под контроль».

Управление по чрезвычайным ситуациям определило зону обязательной эвакуации. Остальным рекомендовали оставаться в помещениях, пока дым не рассеется.

Помимо жилых домов и предприятий, также эвакуировали местную больницу. Кроме того, перекрыт ряд дорог.

Теперь следователям предстоит выяснить, какой именно химикат вступил в реакцию с водой, и как его хранили.

При этом городские власти объявили, что ресурсы аварийных служб ограничены, поскольку они задействованы в ликвидации последствий урагана «Хелен».

Короткая ссылка на эту страницу: