Ультраправая Австрийская партия свободы впервые победила на парламентских выборах в Австрии. За неё проголосовало более 29%..

Ультраправая Партия свободы победила на выборах в Австрии

Ультраправая Австрийская партия свободы впервые победила на парламентских выборах в Австрии. За неё проголосовало более 29% избирателей. Она сможет получить 58 мест в законодательном органе.

Партию возглавляет Герберт Кикль. В прошлом году он запустил широкую плакатную кампанию «Крепость Австрия – закрытые границы – гарантия безопасности». Его политическая сила выступает против миграции, что нашло большой отклик среди австрийцев.

[Герберт Кикль, глава Австрийской партии свободы]:

«Это отличная инвестиция для Партии свободы, поскольку сегодня произошло одно событие – мы открыли дверь в новую эру. Теперь мы вместе напишем новую главу в историю Австрии».

Кикль также требует отмены санкций против России и критикует западную военную помощь Украине.

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Австрийская народная партия канцлера Карла Нехаммера набрала более 26% голосов и заняла второе место. У неё будет 52 кресла. Социал-демократическую партию поддержал 21% избирателей. В парламенте она получит 41 место. В итоге правительственная коалиция потеряла большинство.

Между тем оппоненты Австрийской партии свободы ранее заявляли, что, в случае её победы, не станут формировать с ней коалицию.

Президент Австрии призвал политические силы в ближайшие недели найти общий язык и создать правительство.

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