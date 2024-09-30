В Бейруте в ходе израильского авиаудара убиты лидеры палестинской группировки

Израиль нанёс авиаудары по Бейруту, и впервые они пришлись по зданию в черте города. Бомба попала..

Израиль нанёс авиаудары по Бейруту, и впервые они пришлись по зданию в черте города. Бомба попала в жилой дом. В результате погибли три лидера леворадикальной группировки «Народный фронт освобождения Палестины». Это подтвердили её боевики.

Израильская авиация также атаковала йеменский портовый город Ходейда. Она нанесла удары по военным объектам хуситов. Израиль назвал это ответом на ракетную атаку аэропорта Бен-Гурион 28 сентября. Хуситы нацеливались на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который в тот день прилетел из США.

Ранее глава хуситов заявил, что поддерживает «Хезболлу», лидер которой погиб в результате израильского авиаудара. Сайед Хасан Насралла погиб 27 сентября, когда встречался с руководителями исламистской группировки в подземной штаб-квартире на юге Бейрута.

Смерть лидера «Хезболлы» вызвала разную реакцию. Например, в восточной части Бейрута некоторые люди восприняли эту новость с радостью. А вот в Пакистане одно проиранское шиитское политическое движение организовало протест с участием 3000 человек.

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Разъярённые митингующие пытались добраться до консульства США. Полиция преградила им путь. В итоге участники протеста начали забрасывать правоохранителей камнями. В ответ применили слезоточивый газ. В ходе стычки пострадало семеро полицейских.

Хассан Насралла возглавлял «Хезболлу» 32 года. Израильские военные заявили, что операция по его ликвидации продолжалась несколько месяцев. Теперь новым руководителем группировки выбрали Хашима Сафи ад-Дина. Он – двоюродный брат Насраллы.

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