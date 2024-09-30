В Бейруте в ходе израильского авиаудара убиты лидеры палестинской группировки

Израиль нанёс авиаудары по Бейруту, и впервые они пришлись по зданию в черте города. Бомба попала..
Дата загрузки: 2024-09-30
Израильская авиация также атаковала йеменский портовый город Ходейда. Она нанесла удары по военным объектам хуситов. Израиль назвал это ответом на ракетную атаку аэропорта Бен-Гурион 28 сентября. Хуситы нацеливались на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который в тот день прилетел из США.
Ранее глава хуситов заявил, что поддерживает «Хезболлу», лидер которой погиб в результате израильского авиаудара. Сайед Хасан Насралла погиб 27 сентября, когда встречался с руководителями исламистской группировки в подземной штаб-квартире на юге Бейрута.
Смерть лидера «Хезболлы» вызвала разную реакцию. Например, в восточной части Бейрута некоторые люди восприняли эту новость с радостью. А вот в Пакистане одно проиранское шиитское политическое движение организовало протест с участием 3000 человек.
Разъярённые митингующие пытались добраться до консульства США. Полиция преградила им путь. В итоге участники протеста начали забрасывать правоохранителей камнями. В ответ применили слезоточивый газ. В ходе стычки пострадало семеро полицейских.
Хассан Насралла возглавлял «Хезболлу» 32 года. Израильские военные заявили, что операция по его ликвидации продолжалась несколько месяцев. Теперь новым руководителем группировки выбрали Хашима Сафи ад-Дина. Он – двоюродный брат Насраллы.
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