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Двое австралийцев создали ульи, которые позволяют получать больше мёда

Двое австралийцев создали ульи, которые позволяют получать больше мёда

Эти ульи новой конструкции скоро перевезут из Австралийской столичной территории в Новый Южный Уэльс. Поездка дальняя,..

Дата загрузки: 2024-09-30

Двое австралийцев создали ульи, которые позволяют получать больше мёда

Эти ульи новой конструкции скоро перевезут из Австралийской столичной территории в Новый Южный Уэльс. Поездка дальняя, но усилия того стоят. Модернизированные домики создадут пчёлам идеальные условия для производства мёда.

Ульи делают два австралийских пчеловода – Виктор Крокер и Дэйв Лимхейс. Для них пчёлы – главное увлечение в жизни.

[Виктор Крокер, пчеловод]:
«Пчеловодство у меня в крови. Открываешь крышку, смотришь на пчёл, видишь, что им хорошо, и это греет душу».

Любовь к пчеловодству передалась Виктору по наследству.

[Виктор Крокер, пчеловод]:
«Я пчеловод-коммерсант в третьем поколении. Моя бабушка начала заниматься пчеловодством сто лет назад».

Дэйв Лимхейс работал в строительной отрасли. Но со временем понял, что пчеловодство – его настоящая страсть. Он случайно познакомился с Виктором, и они стали деловыми партнёрами.

Бизнес начался со 160 ульев. Мёд делали в гараже. Потом мужчины заметили, что пчёлам трудно в холодную погоду.

[Виктор Крокер, пчеловод]:
«Определённое число пчёл выполняет функцию обогревателей. Эти насекомые задействуют свои мышцы и вырабатывают энергию, то есть превращаются в маленькие печки и выделяют много тепла».

Коллеги решили создать совершенно новый улей. Сейчас пчеловоды во всём мире в основном используют деревянные ульи, изобретённые в середине XIX века. Двое австралийцев сделали домики из теплоизоляционного полистирола, а также усовершенствовали всю конструкцию. В итоге пчёлы стали давать на треть больше мёда, чем раньше.

Мужчины продают модернизированные ульи по всей Австралии, а год назад вышли и на американский рынок. Там у них уже 55 дилеров. Каждую неделю в США отправляют 500 ульев.

[Дэйв Лимхейс, пчеловод]:
«Мы решили, что не можем держать это в секрете. Это должно приносить пользу и нам, и другим людям».

Вскоре австралийские пчеловоды представят технологию, с помощью которой можно контролировать температуру в улье, его вес и состояние здоровья пчёл.
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