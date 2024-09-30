На МКС прибыл новый экипаж на борту капсулы Crew Dragon

Космическая капсула Crew Dragon компании SpaceX прибыла на Международную космическую станцию. В следующем году она должна..

Космическая капсула Crew Dragon компании SpaceX прибыла на Международную космическую станцию. В следующем году она должна доставить домой застрявших на МКС астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс.

А в этот раз на ней на орбиту прибыли астронавт НАСА Ник Хейг и космонавт Роскосмоса Александр Горбунов.

[Сунита Уильямс, астронавт НАСА]:

«Добро пожаловать на Международную космическую станцию. И Ник, добро пожаловать домой на МКС». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«У нас с Алексом был гладкий полет. И поэтому, прежде всего, я просто хочу поблагодарить команды, которые подготовили нас к полёту на станцию. Пройдя через люк и увидев все эти улыбки, я и смеялся, и плакал. Я знаю, что это будет потрясающая экспедиция». [Александр Горбунов, российский космонавт]:

«Я очень рад быть здесь, на этой огромной, удивительной Международной космической станции. И я с нетерпением жду возможности поработать с этим экипажем, экспедицией 72, и с людьми, которые поддерживают нас на Земле».

Изначально в состав экипажа миссии Crew-9 должно было войти четыре человека. Однако два места пришлось освободить для Уилмора и Уильямс. В июне они прибыли на МКС в капсуле Boeing Starliner. Однако из-за технических проблем её признали непригодной для возвращения на Землю с экипажем. В итоге она вернулась только с грузом.

Уилмор и Уильямс стали первыми, кто испытал капсулу Starliner. Теперь они вернутся домой с Ником Хейгом и Александром Горбуновым на Crew Dragon в феврале следующего года. То есть их восьмидневная миссия превратилась в восьмимесячное испытание.

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