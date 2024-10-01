Рекорд Гиннесса: в Новой Зеландии рекордное число участников станцевало хаку

Тысячи новозеландцев побили рекорд Гиннесса по самому большому числу людей, исполнявших хаку – церемониальный военный танец..
Дата загрузки: 2024-10-01
Тысячи новозеландцев побили рекорд Гиннесса по самому большому числу людей, исполнявших хаку – церемониальный военный танец маори. Мероприятие прошло в Окленде на крупнейшем стадионе Новой Зеландии «Иден Парк».
Участники съехались, чтобы отобрать рекорд у Франции. Она установила его в 2014 году.
Точное число участников ещё подсчитывают. При этом представитель Книги Гиннесса сообщил, что рекорд побит.
[Брайан Собель, представитель Книги рекордов Гиннесса]:
«Уважаемые участники. Официальное число по-прежнему считают, поскольку людей собралось много. Но я могу с уверенностью сказать, что вы превзошли предыдущий рекорд. Вы официально удивительные».
Во время исполнения хаки люди топают ногами, бьют себя по бёдрам и груди и выкрикивают устрашающие фразы. Это один из самых известных видов музыкального искусства маори.
Танец обычно исполняют группой. При этом участники корчат на лице разнообразные гримасы. Они очень важны, и именно по ним определяется, насколько хорошо исполнен танец.
В прошлом приветственные танцы хака обычно начинались воинственно, так как встречающим не были известны намерения прибывших.
Именно так вооружённые маори встретили Джеймса Кука в 1769 году.
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