ЕКА запускает новую миссию «Гера» для изучения астероида Диморфос

В сентябре 2022 года космический аппарат НАСА DART врезался в небольшой астероид Диморфос в миллионах километрах..

В сентябре 2022 года космический аппарат НАСА DART врезался в небольшой астероид Диморфос в миллионах километрах от Земли, успешно сместив его орбиту.

От взрыва на небесном теле образовался кратер, а за ним – кометоподобный хвост из пыли и щебня длиной в несколько тысяч километров.

Потребовались многие дни наблюдений через телескопы в Чили и ЮАР, чтобы определить, насколько удар изменил траекторию 160-метрового астероида.

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До столкновения Диморфосу, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим, требовалось 11 часов и 55 минут, чтобы пройти по его орбите.

Учёные ожидали, что время сократится на 10 минут. Однако в октябре прошлого года НАСА объявило, что столкновение сократило орбиту астероида на 32 минуты.

Теперь Европейское космическое агентство планирует вернуться к Диморфосу для его более детального обследования.

Миссия «Гера», названная в честь греческой богини брака, должна стартовать 7 октября.

[Ян Карнелли, менеджер проекта]:

«Мы впервые доставим радар, который позволит нам узнать внутреннюю структуру астероида. Также с помощью набора инструментов, таких как тепловизионная и многоспектральная камеры, можно будет понять свойства астероида».

Космический аппарат HERA отправится к Диморфосу с двумя небольшими, похожими на дроны аппаратами CubeSat. Они сначала выйдут на орбиты Дидима и Диморфоса, а затем совершат на них посадку.

[Ян Карнелли, менеджер проекта]:

«У них будет георадар, мультиспектральные устройства формирования изображений. И по мере приближения, конечно, они будут рисковать больше. Идея заключается в том, чтобы запускать более дешёвые системы ближе к опасной зоне, а HERA будет на безопасном расстоянии».

Есть надежда, что миссия «Гера» сыграет важную роль в создании методов планетарной обороны, если какой-либо астероид в будущем будет угрожать Земле.

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