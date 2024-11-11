Анализ ДНК переворачивает представления о жертвах извержения Везувия в Помпеях

Эти четыре фигуры, застывшие навсегда, считали семьёй, которая погибла в Помпеях во время извержения Везувия. Но,..

Эти четыре фигуры, застывшие навсегда, считали семьёй, которая погибла в Помпеях во время извержения Везувия. Но, как оказалось, археологи ошиблись.

Недавно итальянские и американские учёные сделали анализы ДНК 14 жертв извержения. Образцы взяли из маленьких фрагментов останков, сохранившихся в гипсовых слепках.

Исследователи выяснили, что четыре фигуры – вовсе не одна семья.

[Алисса Миттник, антрополог]:

«Мы обнаружили, что на самом деле все четверо были людьми мужского пола. Это опровергает теорию о том, что это отец, мать и двое детей. И вдобавок ко всему, они не были биологическими родственниками». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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А вот ещё две жертвы, застывшие в страшных позах. Их долгое время считали сёстрами или матерью с дочерью. Но и тут ошибка.

[Алисса Миттник, антрополог]:

«В этом случае мы обнаружили, что минимум один из этих людей был мужчиной. И, опять же, у них не было связи по материнской линии. Так что это опровергает наиболее распространённую версию об этих людях».

Учёные также выяснили, что в Помпеях жили люди разного происхождения. При этом большинство из них оказались иммигрантами из Восточного Средиземноморья либо их потомками. Это показывает, что в Римской империи было много людей разных национальностей.

[Алисса Миттник, антрополог]:

«Наши научные анализы ДНК дают дополнительное представление о предыдущем археологическом и антропологическом анализе и как бы заставляют нас переосмыслить то, кем были эти люди, как были связаны друг с другом и как вели себя в последние минуты жизни».

Извержение Везувия произошло в 79 году нашей эры. Несколько тысяч человек погибли в Помпеях, Геркулануме, Оплонтисе и Стабиях.

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