50 000 фейерверков взорвались над Сеулом

Тысячи огней вспыхивают и вскоре гаснут в ночном небе над Сеулом. В городе проходит Международный фестиваль..
Дата загрузки: 2024-10-08
Тысячи огней вспыхивают и вскоре гаснут в ночном небе над Сеулом. В городе проходит Международный фестиваль фейерверков. Команды лучших пиротехников из Южной Кореи, Японии и США устроили грандиозное световое шоу.
Зрители ещё за несколько часов до представления заняли лучшие места в городском парке с видом на реку Ханган. Каждая команда пиротехников подготовила собственное шоу, причём оно сопровождается музыкой. За полтора часа в небо взлетели 50 тысяч фейерверков.
[зритель]:
«Я каждый год прихожу на фестиваль фейерверков, и в этом году шоу по-настоящему грандиозное, впечатляющее и масштабное. Я очень тронут и хочу приехать снова в следующем году».
Фестиваль фейерверков проводят в Сеуле с 2000 года. Помимо световых и лазерных шоу проходят концерты популярных южнокорейских исполнителей.
Каждый год на праздник приезжает миллион зрителей со всей Южной Кореи, а также из других стран.
Короткая ссылка на эту страницу: