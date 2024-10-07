50 000 фейерверков взорвались над Сеулом

Тысячи огней вспыхивают и вскоре гаснут в ночном небе над Сеулом. В городе проходит Международный фестиваль..

Тысячи огней вспыхивают и вскоре гаснут в ночном небе над Сеулом. В городе проходит Международный фестиваль фейерверков. Команды лучших пиротехников из Южной Кореи, Японии и США устроили грандиозное световое шоу.

Зрители ещё за несколько часов до представления заняли лучшие места в городском парке с видом на реку Ханган. Каждая команда пиротехников подготовила собственное шоу, причём оно сопровождается музыкой. За полтора часа в небо взлетели 50 тысяч фейерверков.

[зритель]:

«Я каждый год прихожу на фестиваль фейерверков, и в этом году шоу по-настоящему грандиозное, впечатляющее и масштабное. Я очень тронут и хочу приехать снова в следующем году».

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Фестиваль фейерверков проводят в Сеуле с 2000 года. Помимо световых и лазерных шоу проходят концерты популярных южнокорейских исполнителей.

Каждый год на праздник приезжает миллион зрителей со всей Южной Кореи, а также из других стран.

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