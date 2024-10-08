ДР Конго расширяет вакцинацию от оспы обезьян

Демократическая Республика Конго расширила свою кампанию вакцинации от оспы обезьян. Прививки получили работники системы здравоохранения в..

Демократическая Республика Конго расширила свою кампанию вакцинации от оспы обезьян. Прививки получили работники системы здравоохранения в провинциях Северное и Южное Киву. Страна пытается сдержать широкомасштабную эпидемию. При этом многие люди из групп риска всё ещё остаются невакцинированными.

Ранее прививки также сделали небольшому количеству должностных лиц в Гоме – городе, который находится на границе с Руандой.

[Кристиан Имани Баньянга, работник больницы]:

«Раньше мы боялись этой болезни, но теперь, когда мы знаем, что мы привиты, мы можем работать со спокойной душой».

Как сообщили представители Министерства здравоохранения, центры вакцинации уже открыли за пределами Гомы в Северном Киву и около Букаву в Южном Киву.

[Ромэн Мубойайи Цикайя, представитель Минздрава ДР Конго]:

«С 2021 года и по сей день в стране фиксировали рост случаев заболевания и смертей от оспы обезьян. В 2023 году обнаружили штамм «клада», заболевание также стало передаваться половым путём. В течение всего этого года число случаев продолжало расти, и Южный Киву находится в эпицентре».

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По данным Всемирной организации здравоохранения, с января в ДР Конго зарегистрировано более 30 000 предполагаемых и подтверждённых случаев оспы обезьян. Это 90% общего числа случаев в Африке в этом году.

В августе ВОЗ повторно объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Сегодня в стране имеется более 260 тысяч доз вакцины. Однако должностные лица признают, что текущих запасов недостаточно, чтобы сдержать вирус.

Оспа обезьян – инфекционное заболевание животных и человека. Оно сопровождается высокой температурой, головными и мышечными болями, иногда тошнотой и рвотой. Спустя время на теле появляется сыпь, а затем волдыри. В основном болезнь протекает доброкачественно. Летальный исход регистрируют примерно в 10% случаев.

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