На этой ферме в финской Лапландии можно увидеть, чем занимаются Рудольф и другие северные олени до..

Познакомьтесь с северными оленями в финской Лапландии

На этой ферме в финской Лапландии можно увидеть, чем занимаются Рудольф и другие северные олени до того, как отправятся в путешествие в рождественскую ночь.

В Финляндии насчитывается 4500 оленеводов и 200 000 оленей. Оленеводческий регион занимает 120 000 квадратных километров. Это треть территории скандинавской страны.

Янне Кёркко держит примерно 30 оленей.

[Янне Кёркко, оленевод]:

«Для меня оленеводство очень важно. Это мой образ жизни». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Олени не только живут на ферме, но и бродят по арктической пустыне.

[Янне Кёркко, оленевод]:

«Весной, когда у них начинается отёл, мы отпускаем их в дикую природу. Летом они бродят повсюду и питаются хорошей пищей».

Олени хорошо приспособлены к холоду. Зимний мех у них густой и длинный, а внутри есть теплоизолирующие воздушные карманы.

В Финляндии северных оленей разводят для получения мяса и молока. Из шкуры делают тёплую одежду и обувь, из костей и рогов – инструменты и декоративные предметы.

Также на оленях катают туристов. Путешественников привлекает и возможность покормить этих животных.

[Янне Кёркко, оленевод]:

«Наши гости удивляются тому, как олени хорошо чувствуют себя в арктической зоне и какие преимущества это даёт. Им нравится эта спокойная и нетронутая природа».

Туристы получают незабываемые впечатления.

[Джастен, турист из США]:

«Честно говоря, изумительно. Невероятно. Ландшафт, олени – всё просто волшебно».

В декабре этого года финская Лапландия переживает рекордный наплыв туристов. Они приезжают в деревню Санта-Клауса, а также посещают оленьи фермы.

Короткая ссылка на эту страницу: