Познакомьтесь с северными оленями в финской Лапландии

На этой ферме в финской Лапландии можно увидеть, чем занимаются Рудольф и другие северные олени до того, как отправятся в путешествие в рождественскую ночь.
В Финляндии насчитывается 4500 оленеводов и 200 000 оленей. Оленеводческий регион занимает 120 000 квадратных километров. Это треть территории скандинавской страны.
Янне Кёркко держит примерно 30 оленей.
[Янне Кёркко, оленевод]:
«Для меня оленеводство очень важно. Это мой образ жизни».
Олени не только живут на ферме, но и бродят по арктической пустыне.
[Янне Кёркко, оленевод]:
«Весной, когда у них начинается отёл, мы отпускаем их в дикую природу. Летом они бродят повсюду и питаются хорошей пищей».
Олени хорошо приспособлены к холоду. Зимний мех у них густой и длинный, а внутри есть теплоизолирующие воздушные карманы.
В Финляндии северных оленей разводят для получения мяса и молока. Из шкуры делают тёплую одежду и обувь, из костей и рогов – инструменты и декоративные предметы.
Также на оленях катают туристов. Путешественников привлекает и возможность покормить этих животных.
[Янне Кёркко, оленевод]:
«Наши гости удивляются тому, как олени хорошо чувствуют себя в арктической зоне и какие преимущества это даёт. Им нравится эта спокойная и нетронутая природа».
Туристы получают незабываемые впечатления.
[Джастен, турист из США]:
«Честно говоря, изумительно. Невероятно. Ландшафт, олени – всё просто волшебно».
В декабре этого года финская Лапландия переживает рекордный наплыв туристов. Они приезжают в деревню Санта-Клауса, а также посещают оленьи фермы.
