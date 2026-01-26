Сложная гонка на собачьих упряжках прошла в Чехии

Около 700 собак и более 100 погонщиков из 13 стран съехались в заснеженные Орлицкие горы в..

Около 700 собак и более 100 погонщиков из 13 стран съехались в заснеженные Орлицкие горы в Чехии, чтобы принять участие в 28-й гонке на собачьих упряжках «Шедивачкув Лонг». Она одна из самых сложных в Европе.

[Иржи Дворак, электрик из Чехии]:

«Здесь наверху очень красиво, но там внизу со всеми этими объездами и авариями… Вчера я так сильно упал, что потерял сознание».

Гонка начинается в 170 километрах к востоку от Праги недалеко от границы с Польшей.

Участники соревнуются на двух дистанциях – длинной в 300 километров и короткой в 200.

[Павел Кучера, организатор гонки]:

«Нам пришлось внести некоторые изменения и немного сократить трассу, но это не критично – всего несколько километров из-за погоды и ради безопасности участников».

Гонка проходит через заснеженные леса и включает в себя в общей сложности девять километров подъёма.

Снегопад и низкие температуры в течение недели усложнили задачу.

Участники более длинной дистанции преодолели путь в пять этапов за четыре дня, включая ночной заезд.

[Мартин Бржек, пенсионер]:

«Я здесь уже в 15-й раз. Мы участвуем в категории, где девять и более собак, и посмотрим, как всё пойдёт сегодня. Нам предстоит преодолеть 44 километра. Потом разобьём лагерь и будем спать на улице в снегу с собаками, а завтра 33 километра до финиша».

Победителями гонки на 300 километров стали местные фавориты Иржи Вондрак и Роман Хабаско.

Однако большинство погонщиков соревновались на более короткой дистанции в 200 километров, состоящей из четырех этапов.

[Джулия Бау, инженер-аэрокосмист из Швейцарии]:

«Я занимаюсь ездой на собачьих упряжках уже 10 лет. Это моя шестая или седьмая гонка, и у меня здесь шесть гоночных собак. Всего у меня их 14, и в этом году здесь очень здорово. Трасса была сложной. Немного обледенелой и быстрой, но организаторы сделали всё возможное, чтобы её подготовить».

Эту гонку начали проводить в 1990-х годах. Позже её назвали в честь сибирской хаски, принадлежавшей организатору Павлу Кучере. Она сбежала накануне первого заезда и была застрелена в соседней деревне.

