Новый масштабный нацпарк создадут в самой южной точке Южной Америки

Здесь, где начинаются субантарктические леса и ледяные моря, переходящие в ледники, скоро появится новый национальный парк. Он займёт площадь в 130 000 гектаров на чилийском полуострове Брансуик. Здесь же располагается мыс Фроуард – самая южная континентальная точка Южной Америки.

[Бенхамин Касерес, морской биолог]:

«Полуостров Брансуик подобен мозаике экосистем – морских, прибрежных и наземных».

В ноябре фонд Rewilding Chile, созданный основателем марки спортивной одежды North Face Дугласом Томпкинсом, пожертвовал чилийскому правительству земли с условием, что национальный парк будет создан в течение двух лет.

Цель проекта – защитить уникальные экосистемы и редких животных.

«Фонд стремится создать сеть национальных парков. Он хочет построить экологический коридор для знаковых видов, которым угрожает исчезновение, таких как южноандский олень. Это очень важное животное для нашей страны. Олень изображён на гербе Чили».

Побережье полуострова омывается водами Магелланова пролива. Там водятся морские львы и киты, включая косаток.

Сейчас специалисты работают над планировкой нацпарка. На его территории появятся пешеходные тропы для туристов, а также зоны отдыха. Но любая промышленная или туристическая деятельность будет строго регулироваться.

Новый масштабный заповедник присоединится к биологическому коридору площадью восемь миллионов гектаров в Патагонии, который включает национальные парки Кавескар и Альберто де Агостини.

Проект также будет содействовать экономическому развитию региона.

