Церковь сгорела в новогоднюю ночь в Амстердаме

В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела старинная церковь. Огонь уничтожил значительную часть здания XIX века. В..

В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела старинная церковь. Огонь уничтожил значительную часть здания XIX века. В том числе рухнул его величественный шпиль.

[местная жительница]:

«Мне пришло сообщение о пожаре в нашем районе. У нас из окна виден шпиль церкви, и постепенно всё начало разрушаться и гореть. Сначала мы плакали, это было ужасно. Я привыкла смотреть на церковные часы, когда просыпаюсь. Действительно ужасно видеть, как горит такое красивое здание».

Неоготическая церковь Вондель расположена недалеко от центрального парка Вондельпарк. Её построили в 1872 году.

Пожар начался 1 января вскоре после полуночи.

[местная жительница]:

«Всё уничтожено, потому что шпиль рухнул. Меня это очень потрясло. Очень грустно. Этого не должно было случиться. Это ужасно. Это было частью нашего района».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сообщений о пострадавших не поступало.

Полиция и пожарная служба Амстердама пока не комментируют причин возгорания. Ведётся следствие.

Короткая ссылка на эту страницу: