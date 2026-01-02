Церковь сгорела в новогоднюю ночь в Амстердаме

В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела старинная церковь. Огонь уничтожил значительную часть здания XIX века. В..
В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела старинная церковь. Огонь уничтожил значительную часть здания XIX века. В том числе рухнул его величественный шпиль.
[местная жительница]:
«Мне пришло сообщение о пожаре в нашем районе. У нас из окна виден шпиль церкви, и постепенно всё начало разрушаться и гореть. Сначала мы плакали, это было ужасно. Я привыкла смотреть на церковные часы, когда просыпаюсь. Действительно ужасно видеть, как горит такое красивое здание».
Неоготическая церковь Вондель расположена недалеко от центрального парка Вондельпарк. Её построили в 1872 году.
Пожар начался 1 января вскоре после полуночи.
[местная жительница]:
«Всё уничтожено, потому что шпиль рухнул. Меня это очень потрясло. Очень грустно. Этого не должно было случиться. Это ужасно. Это было частью нашего района».
Сообщений о пострадавших не поступало.
Полиция и пожарная служба Амстердама пока не комментируют причин возгорания. Ведётся следствие.
