Церковь сгорела в новогоднюю ночь в Амстердаме

Церковь сгорела в новогоднюю ночь в Амстердаме

В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела старинная церковь. Огонь уничтожил значительную часть здания XIX века. В..

Дата загрузки: 2026-01-02

Церковь сгорела в новогоднюю ночь в Амстердаме

В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела старинная церковь. Огонь уничтожил значительную часть здания XIX века. В том числе рухнул его величественный шпиль.

[местная жительница]:
«Мне пришло сообщение о пожаре в нашем районе. У нас из окна виден шпиль церкви, и постепенно всё начало разрушаться и гореть. Сначала мы плакали, это было ужасно. Я привыкла смотреть на церковные часы, когда просыпаюсь. Действительно ужасно видеть, как горит такое красивое здание».

Неоготическая церковь Вондель расположена недалеко от центрального парка Вондельпарк. Её построили в 1872 году.

Пожар начался 1 января вскоре после полуночи.

[местная жительница]:
«Всё уничтожено, потому что шпиль рухнул. Меня это очень потрясло. Очень грустно. Этого не должно было случиться. Это ужасно. Это было частью нашего района».

Сообщений о пострадавших не поступало.

Полиция и пожарная служба Амстердама пока не комментируют причин возгорания. Ведётся следствие.

