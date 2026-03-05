НАТО сбило иранскую баллистическую ракету, летевшую в Турцию

На кадрах турецкого информационного агентства «Ихлас» – кран, поднимающий обломки зенитной ракеты НАТО из воды на..

На кадрах турецкого информационного агентства «Ихлас» – кран, поднимающий обломки зенитной ракеты НАТО из воды на юге Турции. В среду она перехватила баллистическую ракету, запущенную из Ирана.

Турция заявила, что средства ПВО НАТО уничтожили ракету в то время, когда она направлялась в турецкое воздушное пространство. Это первый случай вовлечения члена НАТО в ближневосточный конфликт.

Президент Турции Тайип Эрдоган в связи с этим обратился к военнослужащим.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Как и в сегодняшнем инциденте, мы принимаем все необходимые меры предосторожности при тесном сотрудничестве с нашими союзниками по НАТО и немедленно действуем. Мы также заявляем, что подобные инциденты больше не могут повториться».

Турция, граничащая с Ираном, пыталась выступить посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном до начала конфликта в минувшие выходные.

Сейчас она призвала «все стороны воздержаться от действий, которые приведут к дальнейшей эскалации».

Потенциально Анкара после нарушения своего воздушного пространства может применить статью 4 альянса, если сочтёт угрозу достаточно серьёзной. А это может привести к применению статьи 5, которая обяжет членов альянса встать на её защиту.

Какова была конечная цель ракеты – неясно. Представитель НАТО заявил, что альянс осуждает нанесение Ираном удара по Турции, обладающей второй по величине армией в блоке.

Между тем, Вашингтон и Израиль в среду усилили бомбардировки объектов иранских сил безопасности. Также Израиль нанёс удары по боевой группировке «Хезболла» в Ливане. Кроме того, американская подводная лодка потопила иранский военный корабль в Индийском океане.

Иран же обстрелял Бахрейн, Кувейт и Израиль и поклялся полностью уничтожить военную и экономическую инфраструктуру Ближнего Востока.

Впрочем, удары по Тегерану были настолько интенсивным, что государственное телевидение объявило о переносе траурной церемонии по иранскому верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

