Японцы с грустью прощаются с пандами в зоопарке в Токио

Японцы с грустью прощаются с пандами-близнецами в зоопарке Уэно в Токио. Бамбуковые медведи в конце января отправятся в Китай, причём раньше срока. Это рассматривают как результат ухудшения отношений между Японией и КНР в последние месяцы.

Близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй родились здесь четыре года назад. А ещё раньше в зоопарке жили их родители, которых многие японцы тоже помнят.

[гостья зоопарка]:

«Я прихожу сюда с тех пор, как здесь поселились родители Сяо Сяо и Лэй Лэй. Кажется, история одной семьи подходит к концу. Панды дали мне очень много – энергию, мужество, исцеление. Я пришла их поблагодарить».

«Каждый раз, когда я приходила в зоопарк Уэно, там были панды. Их вид всегда вызывал у меня улыбку и прилив энергии. С этим связано очень много воспоминаний. Но сегодня я вижу их последний раз и осознаю, что это конец главы, поэтому меня переполняет грусть».

Зоопарк проводил лотерею для желающих попрощаться с пандами. Так что подойти к вольеру могут только победители розыгрыша. Однако многие всё равно приехали сюда, чтобы, хотя бы побыть неподалёку от бамбуковых медведей.

После отъезда Сяо Сяо и Лэй Лэй Япония останется без панд впервые с 1972 года.

