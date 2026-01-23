Технологию из детских игрушек использовали в датчике для анализа экземы

Эта пациентка с экземой тестирует новый кожный датчик, в котором использованы технологии из детских игрушек. Команда..
Эта пациентка с экземой тестирует новый кожный датчик, в котором использованы технологии из детских игрушек.
Команда из Эдинбургского университета Хериот-Уотт снабдила устройство простым электрическим зуммером для анализа каждого слоя кожи. Оно позволяет точно подобрать эффективное индивидуальное лечение.
[Энни Диамонд, пациентка]:
«Экзема у меня развилась в раннем детстве. Всё, что может ускорить процесс лечения, изменило бы мою жизнь».
Экзема – рецидивирующее воспалительное заболевание кожи, которым страдают более 200 миллионов человек в мире.
Пациенты говорят, что им часто трудно определить, что вызывает обострение и как его лечить.
[Коннор Бейн, врач]:
«Когда у пациентов появляется сыпь, они идут к терапевту, и им говорят: «Да, это похоже на экзему. Попробуйте этот крем, приходите позже». Спустя недели, месяцы, годы они так и не находят подходящий крем. И это в основном связано с тем, что нет объективных инструментов для мониторинга прогрессирования заболевания».
Бейн говорит, что вместо визуальной оценки симптомов устройство создаёт небольшие вибрации на поверхности кожи, которые можно использовать для измерения изменений состава в каждом слое.
[Коннор Бейн, врач]:
«Когда пациенту назначают крем, вместо того чтобы ждать шесть или восемь недель, пока могут произойти видимые изменения на поверхности, мы сможем сказать в течение одной-двух недель, действительно ли лечение успешно».
Более того, изготовление основного датчика, который ведёт мониторинг, обходится дешевле одного фунта стерлингов. Это делает устройство невероятно доступным и позволяет широко внедрять его в любом месте.
