Оползень сошёл на кемпинг в Новой Зеландии

В Новой Зеландии продолжают искать пропавших без вести на месте схода оползня. Инцидент произошёл на восточном..

В Новой Зеландии продолжают искать пропавших без вести на месте схода оползня. Инцидент произошёл на восточном побережье Северного острова на горе Маунгануи. Оползень сошёл на оживлённый кемпинг после сильных ливней. Это случилось в 9:30 утра по местному времени.

[местный житель]:

«Мы похоже всё проспали, но когда проснулись, зрелище было невероятное: разрушения, вода повсюду, на подъездной дороге. У нас был ручей, который полностью перекрылся, он вышел из берегов».

[местная жительница]:

«Мой отец живёт неподалёку, и он сказал, что дом его соседа разрушен, а за ним большой оползень, и сейчас идёт масштабная уборка киви-сада».

По данным полиции, пропавшими без вести могут быть до девяти человек, включая детей. Однако подтверждения гибели людей в кемпинге пока нет.

Сильные дожди в регионе шли несколько дней и затопили большую часть восточного побережья Северного острова, вызвав многочисленные оползни. В городе Папамоа в четверг в результате другого оползня погибли два человека.

В ряде районов несколько дорог остаются закрытыми, из-за чего до некоторых частей Северного острова не добраться по суше.

