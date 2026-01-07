В Нидерландах транспортный коллапс после снегопада

fb pixel
Во многих регионах объявлен оранжевый уровень опасности. Власти рекомендуют людям оставаться дома. На дорогах много аварий...

Во многих регионах объявлен оранжевый уровень опасности. Власти рекомендуют людям оставаться дома.

На дорогах много аварий. На некоторых трассах намело столько снега, что большегрузные авто не могут преодолеть участки с подъёмами. В результате образовались пробки длиной до 700 километров.

Голландская железнодорожная компания NS сообщила, что в районе Амстердама остановилось движение поездов.

Аэропорт Амстердама Схипхол – один из самых загруженных транспортных узлов Европы – отменил почти 500 рейсов и из-за снегопада был временно закрыт для прибывающих пассажиров. Персонал работает над удалением льда с самолётов.

В целом движение общественного транспорта серьёзно нарушено во многих районах по всей стране.

Также отменены занятия в ряде школ.

По данным синоптиков, снегопады в Нидерландах будут идти всю неделю.

В целом, классическая зимняя погода сейчас установилась в большинстве стран Европы.

