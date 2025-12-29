По меньшей мере, 13 человек погибли в результате схода с рельсов межокеанского поезда в Мексике. Инцидент..

В Мексике сошёл с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

По меньшей мере, 13 человек погибли в результате схода с рельсов межокеанского поезда в Мексике. Инцидент произошёл в южном штате Оахака недалеко от города Низанда.

В поезде ехало 250 человек – девять членов экипажа и 241 пассажир.

Как сообщают власти, 98 человек пострадали, в том числе 36 из них получают медицинскую помощь.

[местная жительница]:

«Мы услышали, что поезд не может отправиться, потому что прибыл только один вагон, а остальные три сошли с рельсов. В среднем вагоне было много пострадавших, у многих сломаны ноги и руки».

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Она добавила, что на место происшествия направлены высокопоставленные чиновники для оказания содействия семьям погибших.

Генеральная прокуратура Мексики уже начала расследование инцидента.

Межокеанский поезд запустили в 2023 году при бывшем президенте Мануэле Лопесе Обрадоре. Это часть более широкого проекта Межокеанского коридора. Инициатива была призвана модернизировать железнодорожное сообщение через перешеек Теуантепек, соединяющий тихоокеанский порт Салина-Крус в Мексике с Коацакоалькосом на побережье Мексиканского залива.

