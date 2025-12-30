Инклюзивное кафе в Москве даёт достойную работу людям с аутизмом

На первый взгляд, это уютное заведение ничем не отличается от других кафе в Москве. Но необычное..

На первый взгляд, это уютное заведение ничем не отличается от других кафе в Москве. Но необычное в нём всё же есть. Это сотрудники заведения. В кафе под названием «Разные зёрна» получают достойную работу люди с аутизмом.

Сейчас здесь трудится более 20 человек. Также многие приходят на практику и мастер-классы или получить поддержку в поиске работы.

По словам основательницы кафе Юлии Володиной, людям с расстройствами психического развития может потребоваться больше времени, чтобы чему-то научиться, но у них есть уникальные сильные стороны.

[Юлия Володина, основательница кафе]:

«Они могут чётко выполнять свои обязанности. Они никогда не делают того, о чём их не попросили. Знаете, есть такие сотрудники, которые что-то сделают, а потом ты думаешь: зачем? Это люди, которые максимально лояльны к гостям и очень лояльны к работодателю».

Для сотрудников этого кафе очень ценна возможность работать и чувствовать себя нужными и важными.

[Дмитрий, сотрудник кафе]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Когда человек работает в одиночку, ему одиноко и очень грустно. А когда он в коллективе, ему спокойно, радостно, и он становится более активный и позитивный».

[Ольга, сотрудница кафе]:

«Я на кухне помогаю, и по субботам я, конечно, помогаю, потому что здесь у нас традиционные уже любимые детские мероприятия с книжками, с булочками. Я очень хотела работать с детьми, и осуществилась моя мечта».

Такое кафе стало первым в Москве. И его основательница боялась, что люди будут не очень хорошо реагировать либо вовсе не придут. Но опасения оказались необоснованными.

За три года работы кафе приняло более 100 000 гостей. Сейчас оно может похвастаться рейтингом 4,7 на российских Яндекс-картах. Посетители хвалят теплоту и дружелюбие персонала.

Короткая ссылка на эту страницу: