Аукцион исторических американских документов приурочили к 250-летию США

Знаковые политические документы, произведения искусства и редкие артефакты, отражающие историю США, выставляют на аукцион Christie’s в Нью-Йорке. Торги приурочены к 250-летию страны.

В числе лотов – редкий экземпляр Декларации независимости 1776 года. Его отпечатал в Нью-Гэмпшире типограф Роберт Луист Фаул. Оценочная стоимость лота – от трёх до пяти миллионов долларов.

[Питер Кларнет, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Первый тираж Декларации независимости был отпечатан в ночь на 4 июля в Филадельфии в типографии Джона Данлапа. Там напечатали примерно 200 экземпляров. Известно, что сохранилось 26. После этого типографии в других городах новых Соединенных Штатов тоже начали печатать документ».

А это ещё один важный документ – черновик Конституции США, отредактированный Руфусом Кингом. Документ напечатали всего за пять дней до публикации окончательной версии Конституции, которую приняли 17 сентября 1787 года.

[Питер Кларнет, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Это словно переносит прямо в Зал Независимости, где составляли этот замечательный документ и вносили в него окончательные изменения и правки».

За лот рассчитывают выручить также от трёх до пяти миллионов долларов.

На аукцион также выставили подписанный экземпляр Прокламации об освобождении рабов. Это печатное издание было заказано для Большой центральной ярмарки, проходившей в Филадельфии в 1864 году. На благотворительном мероприятии собирали средства для Армии Союза. Прокламация оценивается в три–пять миллионов долларов.

[Питер Кларнет, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Линкольн, а также госсекретарь Уильям Сьюард и секретарь Джон Николаи подписали 48 экземпляров этого документа. Их продавали по 20 долларов, но куплены были не все».

За картину с изображением Джона Кеннеди рассчитывают выручить до 300 000 долларов. Её написал художник Джейми Уайет.

Ещё один интересный лот – оригинальный карандашный эскиз Гранта Вуда к картине «Американская готика», выполненный на обороте конверта. Оценочная стоимость – от 70 000 до 100 000 долларов.

На аукцион также выставлены редкие исторические предметы, включая единственный известный американский флаг, найденный после битвы при Литтл-Бигхорне в 1876 году. Лот оценивают в два-четыре миллиона долларов.

250-летие США будут праздновать 4 июля.

