Экстремальное обледенение: в аэропорту Будапешта отменяют рейсы

Из-за экстремальных погодных условий, включая гололёд и сильное обледенение, ненадолго закрыли аэропорт Будапешта, что привело к..

Из-за экстремальных погодных условий, включая гололёд и сильное обледенение, ненадолго закрыли аэропорт Будапешта, что привело к отмене рейсов и большим неудобствам для путешественников.

[Каталин Валентини, представительница аэропорта Будапешта]:

«Мы постоянно чистили и размораживали взлётно-посадочные полосы и рулёжные дорожки, но безрезультатно. Наши бригады работали в полную силу, но не смогли справиться с погодой».

Пассажиры жалуются, что им не предоставляют никакой информации. Некоторые беспокоятся о стыковочных рейсах.

[Эфи Кабури, туристка из Греции]:

«Это неудобство. Нам придётся всё бронировать заново. Мы ищем трансфер. Хорошо, что я сейчас в отпуске. Но это неудобство. Со мной такое впервые, хотя я много путешествую».

[Мария Роа, туристка из Колумбии]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«У нас проблема с этой отменой; завтра мы пропускаем стыковочный рейс из Мадрида в Колумбию. Так что, если нас отправят завтра, мы пропустим другой рейс».

[Андрей Малышев, турист из России]:

«Сегодня задержали наш самолёт в Будапеште. Очень большие очереди, никакой информации вообще не предоставляли. Узнали только спустя несколько часов о том, что рейс отменён и самолёт был посажен в Белграде».

Погодный фронт, проходящий через Центральную и Восточную Европу, принёс с собой ледяной дождь, затронув Венгрию, Австрию, Словакию, Чехию и прилегающие регионы. Там аналогичные погодные условия привели к отменам и задержкам в других аэропортах.

Метеорологи объясняют это явление прохождением тёплого влажного фронта над холодной приземной воздушной массой. Осадки в виде дождя при попадании на охлаждённые взлётно-посадочные полосы мгновенно замерзают, образуя так называемый «чёрный лёд» – тонкую прозрачную ледяную плёнку, почти незаметную на тёмном покрытии. Это делает эксплуатацию аэропорта небезопасной.

Предупреждения о гололёде и сложных дорожных условиях в ближайшие дни сохранятся для ряда регионов Центральной Европы.

Короткая ссылка на эту страницу: