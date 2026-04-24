Неожиданное событие произошло в Фуэнхирольском биопарке. Там прямо на глазах у посетителей родился детёныш редкого калимантанского..

Детёныш орангутана родился прямо на глазах у посетителей зоопарка в Испании

Неожиданное событие произошло в Фуэнхирольском биопарке. Там прямо на глазах у посетителей родился детёныш редкого калимантанского орангутана. Смотрители и не подозревали, что самка по кличке Муках должна принести потомство.

[Фернандо Гомес, зоолог]:

«Муках в третий раз становится мамой. Она очень опытная и обладает благородным нравом. Она очень общительная и всё делает хорошо. Это супермама».

Детёныш и мама здоровы. Они останутся вместе на 6-8 лет. Орангутаны в основном ведут одиночный образ жизни, а к такому надо хорошо подготовиться. Из-за того, что потомство остаётся с матерью надолго, самки приносят не более 4-5 детёнышей за всю жизнь.

Калимантанским орангутанам угрожает вымирание. Причина – в вырубке лесов и браконьерстве.

[Фернандо Гомес, зоолог]:

«Эти животные находятся под угрозой исчезновения, и трудно точно назвать их численность в дикой природе. Осталось примерно 100 000 особей».

Орангутаны – умные животные и хорошо поддаются дрессировке.

