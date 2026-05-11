Родственники пропавших мигрантов прочёсывают юг Мексики в надежде их найти

Поиски пропавших мигрантов организовали в штате Чьяпас на юге Мексики. Группу примерно из 40 выходцев из Гондураса, Эквадора, Кубы и других стран последний раз видели в деревне Сан-Хосе-эль-Уэйяте в декабре 2024 года.

В операции участвуют родственники этих мигрантов совместно с Национальной комиссией по поиску пропавших без вести. Некоторые обстоятельства указывают на то, что мигрантов могли похитить нелегальные перевозчики людей, связанные с преступной сетью.

Кубинка Ласара Фернандес разыскивает невестку и внука.

[Ласара Фернандес Соса, родственница пропавших без вести]:

«Мы проезжали через те же места, что и они. Самое болезненное – оказаться здесь, в Сан-Хосе-Эль-Уэйяте, где их посадили на лодку. В восемь часов утра 21 декабря 2024 года мы поговорили в последний раз».

Родственники пропавших без вести жалуются на то, что трудно получить какую-либо информацию.

[Оскар Эрнандес Барагона, брат пропавшего без вести]:

«Мы видим страх в этом сообществе, и это правда. Мы догадываемся, где находятся наши близкие. Но люди закрывают глаза, не слышат нас и молчат. Они отказываются помогать. Мы как родственники требуем от компетентных органов продолжить расследование».

К поисковой операции присоединились военнослужащие, Национальная гвардия, полиция и активисты.

По данным ООН, в Мексике насчитывается 133 000 пропавших без вести. При этом останки 72 000 человек остаются неопознанными.

Люди годами разыскивают близких, почти не получая от государства помощи и ответов на вопросы. Многие объединяются в группы и самостоятельно ищут пропавших родственников, часто рискуя собственной жизнью.

