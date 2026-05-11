В Индонезии подтвердили гибель двоих граждан Сингапура в результате извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера. В..

Двое сингапурцев погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

В Индонезии подтвердили гибель двоих граждан Сингапура в результате извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера.

В их поисках были задействовано около 150 человек с двумя тепловизионными дронами. В итоге спасатели обнаружили два тела, державшиеся друг за друга, под обломками камней вокруг края кратера.

[Иван Рамдани, глава поисково-спасательной службы]:

«Мы обнаружили их в 13:00 по местному времени. Условия сложного рельефа местности и необычно дождливой погоды со штормом создали препятствия для эвакуации останков».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Тела всё-таки удалось эвакуировать и доставить в местную больницу для проведения вскрытия.

Вулкан Дуконо в провинции Северные Молуккские острова в Тихом океане начал извергаться 8 мая, выбрасывая пепел на высоту до 10 километров. Извержение продолжается, но в меньших масштабах.

Индонезийское вулканологическое агентство сохраняет третий по величине уровень опасности и запретило любую деятельность в радиусе четырёх километров от кратера вулкана.

Короткая ссылка на эту страницу: