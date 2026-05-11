На острове Тенерифе продолжается эвакуация пассажиров с круизного судна MV Hondius, на борту которого произошла вспышка..

Хантавирус с круизного лайнера выявили уже в нескольких странах

На острове Тенерифе продолжается эвакуация пассажиров с круизного судна MV Hondius, на борту которого произошла вспышка смертельного хантавируса. Причём там выявили редкий андский штамм, который передаётся от человека к человеку.

США эвакуировали 17 своих граждан. Тест одного из них дал положительный результат, ещё у одного проявились симптомы заболевания. Оба доставлены спецрейсом в медицинский центр в штате Небраска.

Испания вывезла 14 своих граждан: 13 пассажиров и одного члена экипажа. Их доставили военным самолётом в мадридский госпиталь для прохождения карантина.

Великобритания подтвердила два случая заражения у британских пассажиров. Ещё один вероятный случай расследуют на острове Тристан-да-Кунья. Британские военные направили туда медицинскую группу для помощи местным властям.

В Ирландии готовятся принять двух пассажиров лайнера. Для них организуют отдельный карантинный центр.

Нидерланды ранее приняли часть заболевших пассажиров. Туда также направят само судно для полной дезинфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в целом после круиза заболели восемь человек, трое умерли. Шесть случаев лабораторно подтверждены. ВОЗ считает, что первый пассажир мог заразиться ещё до посадки на судно во время поездки по Южной Америке. Позже вирус, вероятно, распространился уже на борту.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мария ван Керкхове, представительница ВОЗ]:

«Мы оставляем странам право самим определять свою политику. Но наши рекомендации очень чёткие: должен быть очень осторожный подход, чтобы не допустить дальнейшей передачи вируса».

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний считает всех пассажиров MV Hondius контактами высокого риска. При этом ведомство подчёркивает, что угрозы для населения в целом сейчас нет.

Около 30 членов экипажа останутся на судне и отправятся вместе с ним в Нидерланды после завершения эвакуации пассажиров.

Короткая ссылка на эту страницу: