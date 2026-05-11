Трамп отверг условия Ирана по прекращению войны

Дональд Трамп заявил, что не принимает ответа Ирана на американское предложение о мирных переговорах. В своей..

Дональд Трамп заявил, что не принимает ответа Ирана на американское предложение о мирных переговорах.

В своей соцсети президент США написал, что ознакомился с ответом Тегерана и считает его «совершенно неприемлемым».

Иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран требует немедленного прекращения войны, снятия американской морской блокады в Ормузском проливе и отмены всех санкций, включая запрет на экспорт иранской нефти. Кроме того, Иран добивается гарантий того, что новые удары по стране не повторятся.

После публикации заявления Трампа иранское агентство IRNA со ссылкой на источник сообщило, что реакция американского президента «не имеет никакого значения» для Тегерана.

Ранее Вашингтон предложил ограниченное соглашение о прекращении боевых действий. При этом обсуждение ядерной программы Ирана планировалось перенести на более поздний этап. По данным Reuters, именно вопрос обогащения урана остаётся главным препятствием для полноценной сделки.

Между тем, мировые цены на нефть выросли более чем на четыре доллара за баррель. Инвесторы опасаются дальнейших перебоев поставок через Ормузский пролив, через который ранее проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

После начала войны Иран заблокировал пролив. Однако в воскресенье через него смогли пройти два судна, в том числе катарский танкер со сжиженным природным газом.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Источники сообщили, что судно направлялось в Пакистан, где в последние недели начались перебои с электричеством из-за нехватки газа. По их словам, пропуск танкера стал жестом доброй воли со стороны Ирана в адрес Пакистана и Катара, которые участвуют в посреднических переговорах.

Короткая ссылка на эту страницу: