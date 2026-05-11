Поклонники Шерлока Холмса воссоздали культовый поединок у Рейхенбахского водопада

У Рейхенбахского водопада в Швейцарии спустя 130 лет ожила легендарная сцена – схватка Шерлока Холмса с..

У Рейхенбахского водопада в Швейцарии спустя 130 лет ожила легендарная сцена – схватка Шерлока Холмса с профессором Мориарти. Её воссоздали поклонники гениального сыщика. Артур Конан Дойл описал этот поединок в рассказе «Последнее дело Холмса», опубликованном в 1893 году.

Но в этот раз никто не упадёт с обрыва. Это просто игра, которая поднимает настроение членам Лондонского общества Шерлока Холмса. Они нарядились по моде Викторианской эпохи и проделали длинный путь по Швейцарии: сначала – на ретроавтобусе, а затем – на историческом фуникулёре.

[Филип Портер, актёр]:

«Это очень атмосферно. Настоящее паломничество. Драматичная обстановка. Звуки, фон, музыка позади нас и шум водопада. Всё великолепно».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Рейхенбахский водопад расположен недалеко от швейцарской деревни Майринген. Когда-то здесь побывал Конан Дойл. Живописный ландшафт его впечатлил, и он решил, что жизнь Холмса оборвётся среди этих красот природы.

[Питер Хоррокс, актёр]:

«Для меня это лучшая история о Шерлоке Холмсе, когда профессор Мориарти – «Наполеон преступного мира», величайший в мире криминальный гений, – терпит поражение. И Конан Дойл очень красиво рассказывает эту историю, описывая путешествие из Лондона через Европу в Швейцарию. А кульминация происходит здесь, у Рейхенбахского водопада. Это волшебная история, и мы постарались воссоздать её достаточно точно».

Впрочем, современники Конан Дойла не согласились с неожиданным поворотом событий и стали протестовать против смерти сыщика. Через десять лет писатель вернул к жизни полюбившегося читателям персонажа в рассказе «Пустой дом».

В период с 1887 по 1927 год Конан Дойл написал четыре романа и 56 рассказов о Шерлоке Холмсе, введя такие понятия, как криминалистическая дедукция и логический анализ. Это помогло установить каноны детективной литературы.

А в середине прошлого века в Англии появилось Лондонское общество Шерлока Холмса. Оно объединяет читателей, коллекционеров, учёных и поклонников творчества Конан Дойла. Для них реконструкция сцен из жизни сыщика – это возможность хорошо провести время и отвлечься от повседневной суеты.

[Чарльз Миллер, актёр]:

«Это просто развлечение на несколько дней, которое позволяет открыть в себе «второе я», чего обычно не бывает. И это благодаря одному из величайших авторов, которых Англия подарила миру в конце XIX века».

22 мая поклонники знаменитого сыщика отметят Международный день Шерлока Холмса. Это также дата рождения Артура Конан Дойла.

Короткая ссылка на эту страницу: