Куба полностью осталась без дизеля и мазута. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны...

Куба осталась без дизеля и мазута: в Гаване сидят без света по 22 часа

Куба полностью осталась без дизеля и мазута. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны. На фоне топливного кризиса веерные отключения электроэнергии в Гаване стали ещё длиннее. Люди сидят без света до 22 часов в сутки.

По словам министра, национальная энергосистема сейчас работает только за счёт природного газа и возобновляемых источников энергии.

[Висенте де ла О Леви, министр энергетики Кубы]:

«Объёмы потребления топлива для выработки электроэнергии исчисляются миллионами тонн по различным видам – это сумма всех видов топлива: сырая нефть, мазут, которого у нас нет совсем, дизельное топливо, которого у нас тоже нет совсем. Я повторю: единственное, что у нас есть, это газ из наших скважин, где добыча значительно выросла».

За последние два года Куба увеличила выработку солнечной энергии на 1300 мегаватт. Однако из-за нестабильности энергосистемы часть этих мощностей не используется в полном объёме.

Дополнительное давление создала остановка теплоэлектростанции «Фелтон», которая находится на ремонте.

[Висенте де ла О Леви, министр энергетики Кубы]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Чем слабее становится национальная энергосистема, тем сильнее нам приходится ограничивать работу солнечных парков».

Кубинские власти продолжают переговоры о поставках топлива. Они заявляют, что ситуацию осложняют американские санкции, рост мировых цен на нефть и перебои с импортом сырья в связи с войной в Иране и блокировкой Ормузского пролива.

Короткая ссылка на эту страницу: