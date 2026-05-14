В Южной Корее роботов учат складывать салфетки и убирать номера

В Южной Корее сотрудников гостиниц начали подключать к камерам и системам захвата движений для обучения гуманоидных роботов. Это поможет обучить роботов складывать салфетки, сервировать столы, убирать номера и сортировать предметы.

Камеры крепят на голову, грудь и руки. Система записывает каждое движение, положение пальцев и силу нажатия.

Главная задача – научить машины тонкой моторике. Сейчас большинство промышленных роботов используют простые двухпальцевые захваты и способны выполнять только однотипные действия.

[Дэвид Пак, сотрудник Lotte Hotel]:

«Мы считаем, что гуманоиды смогут взять на себя около 30-40% этой работы. Но заменить оставшиеся 50-70%, где требуется настоящее человеческое общение, будет сложно».

Разработчики собирают аналогичные данные на складах и в магазинах. Они хотят создать универсальную ИИ-платформу для роботов.

Впрочем, машины пока работают намного медленнее людей. На уборку гостиничного номера роботам сейчас требуется несколько часов, тогда как персонал справляется примерно за 40 минут.

Южная Корея активно инвестирует в так называемый «физический ИИ», то есть роботов, способных воспринимать окружающую среду, принимать решения и действовать автономно.

Крупные корпорации также готовят внедрение гуманоидов. Hyundai Motor планирует использовать роботов Boston Dynamics на заводах с 2028 года, а Samsung Electronics намерена к 2030 году перевести производство на «ИИ-фабрики».

