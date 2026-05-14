Семьи пакистанских моряков, попавших в плен к сомалийским пиратам, вышли с протестом

Пакистанка Амбрин Фатима вместе с детьми вышла на протест в Карачи. Её муж и ещё девять пакистанцев – члены экипажа нефтяного танкера, захваченного сомалийскими пиратами. Те удерживают моряков в плену более трёх недель.

Амбрин требует от правительства Пакистана спасти заложников. К ней присоединились семьи других моряков.

[Амбрин Фатима, жена заложника]:

«В последний раз я разговаривала с мужем шесть дней назад. Он сказал, что у них закончилась вода, и они пьют грязную воду из резервуара. Из еды остался только рис. Медицинской помощи нет. Все болеют. Я разговаривала с ним по видеосвязи. Он выглядел неважно».

Танкер Honour 25, принадлежащий Палау, перевозил 18 тысяч баррелей нефти. Пираты захватили его 21 апреля примерно в 50 километрах от сомалийского региона Пунтленд. На борту находились 17 членов экипажа. Десять из них – пакистанцы. Остальные – из Индонезии, Индии, Шри-Ланки и Мьянмы.

Жёны заложников говорят, что их мужья – главные кормильцы в семье и без них не на что жить. Кроме того, дети расстроены и напуганы до такой степени, что даже не могут нормально учиться.

К протесту присоединился пакистанский правозащитник Ансар Берни. Основанная им организация связывалась с сомалийскими пиратами и пыталась добиться освобождения заложников. Однако, по словам Берни, бандиты заявили, что будут вести переговоры только с правительством Пакистана.

Между тем пресс-секретарь пакистанского Министерства иностранных дел заявил, что пираты не связывались с Исламабадом и не проявляли желания договариваться с правительством. Он сказал, что переговоры ведёт судовладелец. Он якобы контактирует с правительством Сомали, которое информирует Пакистан.

Захваты судов сомалийскими пиратами раньше были обычным явлением в районе Аденского залива и Индийского океана. В прошлом году таких инцидентов стало меньше, но сейчас они снова участились. Этот водный маршрут стал особенно важным на фоне фактического закрытия Ормузского пролива из-за войны Израиля и США с Ираном.

