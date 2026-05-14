Как в десятках стран отпраздновали Всемирный день Фалунь Дафа

От Сиднея до Нью-Йорка, от Сеула до Амстердама. 13 мая по всему миру можно было видеть такие красочные парады с китайскими драконами, барабанщиками, небесными девами и плавными упражнениями цигун. Так тысячи людей отмечают Всемирный день Фалунь Дафа.

В Нью-Йорке грандиозный парад проходит по центральным улицам Манхэттена. Он стартовал от здания штаб-квартиры ООН. В шествии участвуют около 2000 человек.

Фалунь Дафа – широко распространённый метод совершенствования души и тела. Впервые общественности его представили ровно 34 года назад в Китае. Сегодня по нему занимаются более 100 миллионов человек более чем в 150 странах мира.

Майкл Чэн играет на большом китайском барабане. Фалунь Дафа занимается с самого детства. Его родители – также практикующие.

03:28-03:51 [Майкл Чэн, участник парада]:

«Наша игра на барабанах несёт нашу внутреннюю энергию. Мы совершенствуемся по Фалунь Дафа, улучшаем себя. Поэтому, играя на барабанах как практикующие мы надеемся поделиться внутренним светом. Это положительная энергия для зрителей».

Милла Фернандес занимается Фалунь Дафа 26 лет. Рассказывает, как это помогло ей наладить отношения с сестрой.

[Милла Фернандес, участница парада]:03:03 -03:31

«Мы ненавидели друг друга, постоянно ругались. Мне казалось, она такая задира. Мы не общались много лет. Но когда я начала практиковать по Фалунь Дафа, я начала искать в себе, пытаться понять её точку зрения. Я стала открываться ей, и всё разрешилось. Сейчас у нас очень тёплые отношения, мы часто общаемся по телефону, поддерживаем друг друга, и это просто чудесно».

А в городе Барри в Канаде уже в четвёртый раз в честь Фалунь Дафа торжественно поднимают флаг у здания мэрии.

Эту практику ценят за её позитивный вклад в оздоровление, а также духовную культуру и благополучие общества.

[Лорен Дрюри, член Парламента]:

«Сегодня мы поднимаем флаг, чтобы подчеркнуть и отметить ценности “Истина, Доброта, Терпение”. Спасибо Фалунь Дафа за распространение света и надежды».

Истина, доброта и терпение – основные принципы Фалунь Дафа. Согласно этому учению, в соответствии с ними нужно исправлять свой характер, стремясь к высшим духовным уровням. Практикующие говорят, что это в совокупности с энергетическими упражнениями может помочь постепенно стать гармоничнее, здоровее и счастливее, и многое понять в жизни.

[Андре Джмурко, член городского совета]:

«От имени мэра Барри Алекса Наттолла я официально объявляю 13 мая 2026 года Днём Фалунь Дафа в Барри».

Это Амстердам, Нидерланды. Здесь праздник проводят на центральной площади Дам.

-[прохожий]: «Сейчас мир очень сложный. Много давления, много экологических проблем и много войн. Одновременно в состоянии конфликтов находятся 40 или 50 стран. Этот метод медитации – положительная культура и хорошая инициатива. Если он может помочь людям, то, конечно, это хорошо, почему бы и нет?»

А это Сеул, Южная Корея. Практикующие Фалунь Дафа выполняют плавные упражнения на знаменитой площади Кванхвамун, где всегда много туристов. Многие прохожие интересуются.

[Эмили Финклстайн, туристка из США]:

«Принципы “Истина, Доброта, Терпение” воплощаются в том, как мы относимся друг к другу в повседневной жизни, и если их придерживаться, это помогает поддерживать дружелюбное состояние».

В центре Сиднея в Австралии проходит грандиозный парад.

[зрительница]:

«Парад был прекрасным, чудесным и по-настоящему трогательным».

[зрительница]:

«Я была в офисе и услышала, как играет замечательный оркестр, и, поскольку я сама умею играть на кларнете, я поспешила посмотреть».

[зритель]:

«Море энергии, огромный состав участников, это мило».

[зритель]:

«Парад прекрасный, мне понравилось».

Красочные мероприятия в честь Всемирного дня Фалунь Дафа состоялись также в центре британского Лондона, во французском Париже на площади перед Лувром, в центре канадского Торонто и во многих других городах.

