Фламинго покидают высыхающие солончаки на юге Испании

Фламинго покидают солончаки Кабо-де-Гата в испанской Андалусии из-за падения уровня воды. В марте здесь насчитывали около..

Фламинго покидают солончаки Кабо-де-Гата в испанской Андалусии из-за падения уровня воды. В марте здесь насчитывали около 800 птиц, сейчас осталось примерно 130.

Уровень воды в некоторых водоёмах опустился до нескольких сантиметров. Птицам всё труднее добывать пищу. Вместе с фламинго страдают шилоклювки, ходулочники и кулики, которые тоже зависят от экосистемы солончаков.

Местные жители заметили проблему ещё в середине марта, когда морская вода перестала поступать в заповедник.

[Хосе Лопес Хименес, эколог]:

«Мы увидели, что в болотах не хватает воды. Там, где должна быть вода, появился песок. И мы поняли, что это влияет на птиц и их гнездование».

Солончаки одновременно остаются местом добычи соли. Морская вода проходит через систему каналов и бассейнов, постепенно испаряясь. Экологи считают, что канал, подающий воду, оказался заблокирован песком.

[Хосе Лопес Хименес, эколог]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Если есть водный канал, его нужно поддерживать и чистить, потому что это просто труба. Эта труба заполняется песком, и если её постоянно не убирать, наступает момент, когда труба полностью забивается. Именно это и произошло в этом водно-болотном угодье».

По словам экологов, уровень воды сейчас примерно на 40 сантиметров ниже нормы для сезона размножения птиц.

А фламинго уже начали перелетать в другие водоёмы региона, в том числе в лагуну Эль-Чарко, где глубина больше. Однако учёные предупреждают, что новые места тоже могут оказаться перегруженными.

Короткая ссылка на эту страницу: